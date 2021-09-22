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小米手机新系列官宣：Xiaomi Civi，9 月 27 日举行发布会

2021/9/22 10:13:30 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 9 月 22 日消息 刚刚 @小米手机 官微宣布了小米手机的新系列，名为“Xiaomi Civi”。

据官方介绍，Xiaomi Civi“以时尚多元的设计、创新的影像科技，陪伴每一个悦己、自信的年轻人，探索自我与生俱来的精彩。”由此可知，Xiaomi Civi 系列主打设计、影像，目标用户是年轻人

IT之家了解到，官方同时还宣布，将于 9 月 27 日 14 点举行“一场天生好看的科技发布会”，届时 Xiaomi Civi 首款机型将亮相，不妨期待一下。

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关键词：小米手机Xiaomi Civi

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