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小米 Redmi 9A 手机 MIUI 12.5 稳定版发布：支持安卓手势 Turbo

2021/9/24 16:25:09 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 24 日消息 小米 MIUI 12.5 增强版带来液态存储 、原子内存、焦点计算、智能均衡四大优化，主要是进行修复和优化，新功能不是很多。据网友反馈，Redmi 9A 手机 开始推送 MIUI 12.5 稳定版，系统方面，新增安卓首创手势 Turbo，极速响应，流畅于心；新增算力升级，20 倍渲染力，渲出大精彩；新增机型分级，不同手机，都更流畅；优化更新谷歌安全补丁 (2021#08)，提升系统安全性；优化系统优化，更轻、更快、更省电。

IT之家了解到，Redmi 9A 于 2020 年发布，搭载 Helio G25 处理器，采用 Redmi 首发长循环电池。采用 6.53 英寸水滴屏，拥有 3D 曲面机身与水波纹设计；搭载 Helio G25 处理器，内置 5000mAh 电池，配备 3.5mm 耳机孔、1217 扬声器与 0809 听筒；标配 5V 2A 充电器与 Micro USB 数据线，采用 2+1 卡槽，出厂搭载 MIUI 12；前置 500 万像素摄像头，后置 1300 万像素摄像头，支持 AI 相机 5.0、27 种场景识别、1080P 30fps 视频拍摄等。

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关键词：小米手机Redmi 9AMIUI 12.5

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