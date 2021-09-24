马斯克：全球芯片短缺问题有望于明年解决，产能将大幅提高

9 月 24 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）今日表示，当前仍在持续的半导体危机有望于明年结束。

马斯克认为，芯片短缺是个短期问题，而不是长期问题。他说：“有许多芯片制造厂正在建设中。我认为，到明年芯片产能将大幅提高。”

马斯克并未说明有哪些芯片工厂正在建设中。虽然英特尔和台积电已经宣布了在美国建设新工厂的计划，但预计几年内还不会上线。

而咨询公司 Forrester 副总裁格伦・奥唐奈（Glenn O‘Donnell）认为，芯片短缺可能会持续到 2023 年。奥唐奈今年 4 月曾表示：“由于需求居高不下，供应仍将受到限制。我们预计，这种短缺将持续到 2023 年。”

全球芯片短缺已经对多个行业产生了重大影响，而汽车行业受到的打击尤为严重。福特、大众和戴姆勒等知名汽车制造商，都因缺乏芯片而被迫部分停产，并削减了制造目标。

特斯拉也不例外。马斯克在第一季度财报电话会议上曾表示，特斯拉存在一些供应链问题。他说：“本（第一）季度，我们遇到了特斯拉所经历过的最艰难的供应链挑战，第二季度和第三季度也将如此。”

今年 8 月，马斯克还指责瑞萨（Renesas）和博世（Bosch），称作为全球两家最大的汽车芯片供应商，这两家公司抑制了特斯拉的汽车生产。

咨询公司 AlixPartners 本周早些时候预计，芯片短缺将使汽车业仅在今年就损失 2100 亿美元的营收。