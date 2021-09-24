Omdia：AMD 处理器在服务器市场份额持续攀升，第二季达到 16%

IT之家 9 月 24 日消息 研究机构 Omdia 今日发布了 2021 年第二季度全球服务器市场报告。报告显示，AMD 在该季度的业绩表现是有史以来最好的，超大规模云计算客户（谷歌）的采购带动了 AMD 的业绩表现。

AMD 处理器第二季度在全球服务器市场的占比达到了 16%，为 10 多年来的最高水平。不过早在 2005 年，AMD 服务器 CPU 的市场占比超过了 25%，这一成绩距离历史最高水平还有一定的距离。Omdia 表示，AMD 全新的 EPYC 霄龙处理器，在这期间十分受大客户欢迎，产品逐步抢占服务器市场。

整体来看，第二季度全球服务器市场共出货 340 万台，与此前的历史最高水平 2020 年第二季度相同。这一出货量为供应商带来了总计 215 亿美元的销售收入。Omdia 预计，2021 年全球服务器市场销售额将达到 920 亿美元，增长 11%。目前，针对人工智能和分析的服务器，今年出货量占比明显提升。但是，服务器电源组件的短缺，会影响到产品的出货量，并抬高价格。

IT之家获悉，在服务器市场中，“白盒”服务器指的是除了戴尔、惠普 HPE、联想之外的厂商，这类产品受到中小型企业青睐。2021 年第二季度，“白盒”服务器厂商收入 55.66 亿美元，同比增长 9%，环比增长高达 17%。排名第一的品牌戴尔 EMC 服务器收入 36.55 亿美元，同比增长 12%，惠普 HPE 为 27.27 亿美元，浪潮 Inspur 为 22.85 亿美元。