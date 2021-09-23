英特尔酷睿 i9-12900K R23 跑分突破 3 万分，超越 R9-5950X

IT之家 9 月 23 日消息 根据外媒 VideoCardz 消息，一名推特用户 @hw_reveal 近期曝光了英特尔酷睿 i9-12900K 处理器的跑分成绩，使用的软件是 Cinebench R23。结果显示，该处理器多核成绩达到了 30549 分，是英特尔桌面处理器首次突破 3 万分。

根据此前的爆料信息，i9-12900K 处理器拥有 8 颗大核 + 8 颗小核，单核睿频可达 5.3GHz，大核全核睿频 5.0GHz。这名爆料者公布的 CPU-Z 软件截图也显示，处理器采用 10nm 制程，TDP 125W，L3 缓存总共为 30MB。指令集方面，这款处理器拥有 AVX、AVX2 等，但是没有 AVX-512 指令集。

其它方面，i9-12900K 处理器跑分时使用的是 DDR5-5200MHz 内存，四通道设计，总容量 32GB；此外产品还支持 PCIe 5.0 通道，测试平台使用的是使用技嘉 Z690 主板。

IT之家了解到，目前 AMD 旗舰桌面处理器 R9-5950X R23 跑分可达 2.8 万分，但是超频后能够突破 3 万分。而线程撕裂者 2990WX 处理器默频跑分可达 30054 分，本次曝光的英特尔酷睿 i9-12900K，跑分成绩甚至超越了线程撕裂者处理器。

除了这款旗舰型号，英特尔第 12 代酷睿 i7-12700 系列、i5-12600 系列处理器均会采用大小核设计，将于今年晚些时候正式发布。