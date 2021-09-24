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英国首相会见贝索斯：希望“特斯拉杀手”Rivian 在英国建厂

2021/9/24 23:56:29 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
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北京时间 9 月 24 日晚间消息，据报道，英国首相鲍里斯・约翰逊（Boris Johnson）本周早些时候会见亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）时表示，希望贝索斯能利用其影响力，敦促电动汽车初创公司 Rivian 在英国建立一座新工厂。

Rivian 被誉为“特斯拉杀手”，成立于 2009 年，并在当年获得了额亚马逊的初期投资。当时，Rivian 的估值仅为 10 亿美元至 20 亿美元。此后，亚马逊连续投资了 Rivian 的多轮融资。

本周，约翰逊访问美国，并在纽约会见了贝索斯。期间，约翰逊与贝索斯谈到了 Rivian 新工厂选址的问题。而根据“唐宁街”之前公布的计划，二人将讨论亚马逊在英国缴税等问题，并未提及 Rivian 建厂事宜。

今年 8 月有报道称，Rivian 正与英国政府就在布里斯托尔（Bristol）附近建造一家汽车工厂进行谈判。对英国来说，Rivian 建厂可能带来逾 10 亿英镑的经济效益。

本月早些时候，Rivian 高管还访问了英国，继续评估布里斯托尔附近的一个地点。知情人士称，英国政府“不顾一切”地想说服 Rivian 在英国建立新工厂，认为这将对该国汽车业的未来发出一个极其重要的信息。

与此同时，Rivian 还在与德国和荷兰进行类似的谈判。据预计，Rivian 将在今年年底前决定在哪里建厂。

近日有报道称，Rivian 计划在今年第四季度上市，并希望通过 IPO（首次公开招股）最多募资 80 亿美元，公司估值将达到约 800 亿美元。

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关键词：贝索斯电动汽车Rivian

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