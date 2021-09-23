贝索斯和布兰森都“飞”了，马斯克却仍没上太空

SpaceX CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 没有飞上太空可能有两个原因，一是认为飞上近地轨道有点小儿科，二是作为特斯拉、SpaceX CEO，参加太空飞行太冒险了。

图：马斯克没有飞上太空是叶公好龙？

SpaceX 首个“全平民太空旅行团”升空当天，马斯克亲临位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心为他们壮行。当他们环绕地球约 45 圈后安全返回地球时，马斯克亲自向他们表示祝贺。

全平民太空旅行团

“全平民太空旅行团”是 SpaceX 的第四次载人太空飞行任务，公司一名高管称，他们希望“每年实施至少 3、4、5、6 次平民载人太空飞行任务”。在当前的私营公司太空竞赛中，除一个领域外 —— 公司 CEO 飞上太空，SpaceX 几乎在其他所有领域都居于领先地位。

毕竟，马斯克是全球唯一一个可以乘坐自己公司火箭飞上太空的 CEO，只要他愿意，他可以在载人版龙飞船中待上一周，欣赏太空美景。

马斯克预订了维珍银河的“机票”，但与杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 旗下蓝色起源相似，维珍银河只能提供亚轨道飞行。乘坐龙飞船升空，马斯克可以把自己称作真正的航天员。SpaceX 可以很快为马斯克量身打造一身航天服，他本人也以敢冒险著称：2015 年，他曾表演“机翼散步”。亿万富豪上太空已经成为热门话题，马斯克却还没有什么行动。

只有马斯克本人知道自己没有太空游的原因，他是个很难沟通的人。SpaceX 和马斯克均未回应相关问题。

SpaceX 火箭起飞

飞近地轨道没意思

不过，退休的美国航空航天局航天员、南加州大学工程学教授加勒特・雷斯曼（Garrett Reisman）透露的一个轶事，或许可以给这个问题一个解释。雷斯曼是 SpaceX 载人航天项目高级顾问，曾与马斯克讨论未来载人航天飞行的细节。马斯克说，“为什么人们都想进入近地轨道？”曾在太空待过逾 100 天的雷斯曼说，“我享受待在太空中。”

雷斯曼从这次交流中得出结论：马斯克认为进入近地轨道没意思。马斯克显然理解其中的收益和风险，他希望 SpaceX 在航天飞行方面有更大作为。在载人版龙飞船去年完成首次载人试飞后，马斯克说他并非“特别感兴趣，但我为此祈祷”，他的兴趣一直是月球和火星。在马斯克看来，人类应当在月球上有基地，由于对 NASA 火星任务进展缓慢不满，他 20 年前创办了 SpaceX。马斯克的目标仍然是登陆火星，并在火星上建造城市，正如他经常说的那样，让人类成为“跨星球物种”。

马斯克和他的 SpaceX

雷斯曼称，如果搭乘下一次发射的龙飞船意味着距离那个梦想更近一步，马斯克会毫不犹豫地这样做，“他不仅只是对这样做带来的兴奋感兴趣”。马斯克过去曾表示，他确实有意未来一天搭乘龙飞船实现太空飞行。但是，选择能将人类太空探索向前推进一大步的太空飞行，才是马斯克的风格。数名前 SpaceX 员工透露，马斯克可能搭乘前几次发射的星际飞船（SpaceX 正在开发、用来实施载人登月、登陆火星任务的飞船）飞往太空。

不同于贝索斯和维珍银河创始人理查德・布兰森（Richard Branson）的是，马斯克无需急于证明旗下火箭和飞船的性能。SpaceX 是世界上可靠性最高的太空公司之一，猎鹰 9 火箭可靠性得到业界广泛认可。贝索斯希望向外界证明，如果他搭乘蓝色起源飞船进行太空飞行是安全的，客户也将是安全的，但搭载职业航天员往返国际空间站已经证明了 SpaceX 技术的安全性。

作为特斯拉、SpaceX CEO，马斯克不能冒险

此外，马斯克在地球上还有大量工作要做。星期一，在佛罗里达州与“全平民太空旅行团”会晤后不久，他乘坐自己的私人飞机返回南得克萨斯，工程师和技术人员正在这里建造星际飞船。马斯克希望最早今年底能将星际飞船原型送到太空中。马斯克还在推动特斯拉电动汽车的开发。与 SpaceX 不同的是，特斯拉是上市公司。

就在完成太空飞行数天前，贝索斯卸任亚马逊 CEO，他在接受美国有线电视新闻网采访时说，“如果能在担任亚马逊 CEO 时实现太空飞行就好了”，有人认为，太空飞行对于亚马逊 CEO 而言风险太大了。轨道飞行不同于亚轨道飞行，风险更大。数名前 SpaceX 员工透露，在感到他对特斯拉和 SpaceX 的重要性不够高后，马斯克可能会实现太空飞行。虽然迄今为止 SpaceX 的载人飞行任务堪称完美，但载人飞行还是充满危险，毕竟，火箭可能会发生爆炸，或许马斯克通过计算认为，载人飞行的危害要超过任何可能的收益。

即使 SpaceX 飞船在马斯克有生之年到达火星，他也可能不会成为首批登陆火星的人之一。他曾说他“希望死在火星上”，最初几次登陆火星是最危险的。马斯克在近地轨道上度一周假并非是难以想象的。如果一直不参与太空飞行，可能深刻改变人类对太空探索的马斯克，也许只是叶公好龙。

但没有人能摸透马斯克。雷斯曼说，“他可能宣布搭乘下一次发射的龙飞船前往空间站，谁知道呢？很久以前，我就放弃预测马斯克的行为了。”

对于亿万富豪的太空旅游，并非没有批评的声音。联合国秘书长安东尼奥・古特雷斯（António Guterres）星期二在联合国大会的开幕致辞中不点名批评了贝索斯和布兰森等亿万富豪，称亿万富豪们的太空竞赛突显了穷人和超级富豪之间的巨大差距。