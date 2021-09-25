谷歌寻求为 TikTok 和 Ins 视频编制索引和排名，被质疑或偏袒自家 YouTube

9 月 25 日消息，据外媒报道，据知情人士透露，谷歌高管始终在悄悄与短视频应用 TikTok 母公司字节跳动和 Instagram 母公司 Facebook 同行进行谈判，以获得对这两大平台上的视频编制索引和进行排名所需的数据，进而加强其搜索功能。

目前，用户在搜索时看到的最好结果通常是来自谷歌旗下 YouTube 的视频，YouTube 有时也会提供 TikTok 和 Instagram 视频的克隆版本。这些谈判表明，在面临新的竞争和监管威胁之际，谷歌正努力保持其搜索引擎与更多用户的相关性。

TikTok 是世界上最受欢迎的短视频应用，它不仅击败了 YouTube 和 Instagram，而且其所有做法也在被竞争对手不断地复制。谷歌很清楚 TikTok 和 Instagram 已经变得多么庞大，它希望确保人们使用其搜索功能来查找和发现无穷无尽的视频，以便向他们的朋友展示。

现在在谷歌上搜索 TikTok 或 Instagram Reels 上的视频几乎是不可能的，但据知情人士称，这家世界上最大的搜索引擎想要解决这个问题。

当然，没有人会在没有回报的情况下欣然接受谷歌的出价。TikTok 和 Instagram 都与 YouTube 直接竞争，尤其是后者推出短视频应用 Shorts 之后。据悉，TikTok 和 Instagram 对 YouTube 视频的排名高于他们自己的视频感到担忧，考虑到多年来围绕谷歌搜索引擎的反垄断诉讼，这并不令人惊讶。

这并不是谷歌首次对在搜索结果中加入 TikTok 和 Instagram 视频感兴趣。去年，该公司开始测试名为“Short videos”的 carousel（轮播功能），可以聚合 TikTok 和 instagram 上的短视频，用于特定主题。如果能与 TikTok 和 Instagram 达成协议，随着搜索结果的改善，以及 YouTube 的整合，这些结果可能会变得更容易获得。

尽管谷歌与 TikTok、Instagram 还没有达成任何潜在协议，但其已经与 Twitter 进行类似合作。这样的合作涉及支付一笔许可费，以换取显示带有新闻故事和其他热门话题的推文。当然，YouTube 的存在让这类谈判变得更复杂。与 Twitter 的情况不同，谷歌本身是 YouTube 的所有者，而且与 TikTok、Instagram 是直接竞争关系。