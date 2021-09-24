本田 2022 年新车将搭载谷歌 Automotive OS

北京时间 9 月 24 日早间消息，据报道，谷歌的 Android Auto 功能最近新添了许多新功能，该公司的 Automotive OS 将会出现在更多的车辆上。本田首次与谷歌达成了合作，将在 2022 年以及之后生产的新车型上内置谷歌的这套车载系统。

谷歌在 2015 年正式发布了 Android Auto，让司机能够在他们的智能手机和车辆的立体声系统之间进行连接，以播放设备中的音乐，播放导航信息，并通过汽车内的音响系统接听电话。

在此后的 6 年里，Android Auto 和它们所运行的信息娱乐系统都变得更加智能。周四，谷歌宣布它将向司机推出更多的功能和特性，无论他们是在手机上运行 Android Auto 还是直接通过汽车运行。

在诞生之初，Android Auto 的设计理念是要避免司机分心，到目前为止，司机使用 Android Auto 必须要随身携带一部安卓系统的智能手机，并且打开汽车和手机的蓝牙，让车辆和手机之间进行识别和配对，而且车主还要记住各种口头命令，才能让 Android Auto 完成各种事情。但是以后这个系统不再那么复杂了，很快就能有效地自动完成连接过程，只需说“嘿，谷歌，我们出发吧”。

更重要的是，谷歌重新设计了汽车用户界面，以便能够访问大量的内容来源，包括亚马逊音乐、Audible、iHeartRadio、JioSaavn、Pandora、Podcast Addict、SoundCloud 和 YouTube 音乐，并让系统大声朗读收到的文本信息，允许司机通过语音进行回复。预计在未来几周，这些新功能将在英语市场以及德国、西班牙、墨西哥、法国和意大利出现。

而有车载显示器的车辆，Android Auto 很快就会增加一些新功能，比如游戏。谷歌正在与 GameSnacks 合作，在车辆未在行驶时为司机提供有趣的消遣游戏。对于电动汽车车主来说，这一功能十分实用，它可以让车主更好地渡过充电的等待时间。此外，谷歌还通过其支付服务让加油变得更加便捷，只要说“嘿，谷歌，支付加油费”，车辆的信息娱乐系统就能通过谷歌支付完成非接触式支付。该功能目前支持埃克森和美孚加油站，未来还将支持壳牌、科诺科、菲利普斯 66 和 76 加油站。

而车载集成式 Android Auto，大量新的品牌和车型将出现它的身影。谷歌周四宣布，其最新的合作伙伴是本田，本田将在 2022 年车型中开始生产内置 Android Auto OS 的车辆。不久之后，雪佛兰 Silverado 和雷诺 Mégane E-Tech 中也将使用该系统。