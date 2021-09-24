谷歌是如何监视员工的：一个无心的举动就可能被盯上

北京时间 9 月 24 日消息，据报道，在谷歌，员工们一个无心的举动，就可能被公司的安全部门“盯上”。

例如，当谷歌想要找出谁一直在访问或泄露敏感的公司信息时，经常会盯上那些正考虑离职的员工。知情人士称，谷歌的安全团队过去曾标记过那些，在内部网站上搜索 COBRA 医疗保险费用的员工，以进行进一步调查。

COBRA 医疗保险员工提供了一种在离开雇主后继续承保的方式。这位知情人士称，起草辞职信，或查找内部核对表（帮助员工筹划离职）的员工，也面临着类似的审查。

另据现任和前任员工称，谷歌甚至还查看“谁在运行加密消息服务的同时，在工作设备上截屏”。此外，将数据批量传输到 USB 存储设备上，或使用第三方在线存储服务的员工，也会引起谷歌安全人员的关注。

众所周知，作为一家全球领先的搜索引擎，谷歌对公众的习惯了解很多。但鲜为人知的是，谷歌也通过一些列数字监控技术“密切关注”其员工。不仅如此，谷歌甚至还向外界提供其中一些工具，以便其他人也可以使用。

对此，谷歌一位发言人称，谷歌有“严格保护用户和客户数据、敏感知识产权和商业秘密的安全政策。与其他公司一样，谷歌的安全团队会彻查违规行为。

需要指出的是，美国雇主有广泛的自由来跟踪员工的活动，从记录击键到截屏，再到翻看他们的电子邮件。在这件事上，一些公司也别无选择。例如，许多金融服务监管机构要求证券公司记录与交易活动相关的员工电话内容、电子邮件和聊天，以作为避免潜在市场操纵努力的一部分。

而硅谷公司通常不会受到这样严格的监管，但它们仍专注于使用数字监控工具，以避免知识产权、客户数据和其他机密信息被窃取或滥用。违反这些规定的员工可能被解雇，受到纪律处分，甚至被起诉。

帮助企业检测合规问题的数据管理公司 ZL Technologies 的首席执行官（CEO）Kon Leong 称：“你做的每件事，都会在你的数字足迹中被标记出来。”

就谷歌而言，多年来一直在监视员工。但直至近期，这种做法才成为了公众关注的焦点。这在很大程度上是因为，谷歌近年来与一些维权的激进员工发生了冲突。

上个月，美国国家劳资关系委员会（NLRB）对谷歌提起的诉讼开始审理，NLRB 指控谷歌非法监视并解雇了几名激进员工。据预计，谷歌高管未来几周将为此出庭作证。谷歌之前已经表示，强烈反对 NLRB 的指控。

谷歌一发言人称：“我们完全无意监控员工的个人数据或活动。”