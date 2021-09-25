工信部部长肖亚庆：坚持单车智能和网联赋能并行，推动智能网联汽车产业高质量发展

IT之家 9 月 25 日消息 据“工信微报”微信公众号消息，今日，工信部部长肖亚庆出席 2021 世界智能网联汽车大会并致辞。

肖亚庆表示，要认真贯彻落实，牢牢把握汽车产业变革趋势，把发展智能网联汽车作为重要战略方向，坚持单车智能和网联赋能并行发展路径，推动智能网联汽车产业实现高质量发展。

肖亚庆指出，近年来，我国推动汽车网联化、智能化与电动化协同发展，智能网联汽车呈现强劲发展势头。关键技术不断突破，L2 级乘用车新车市场渗透率达到 20%。测试示范加快拓展，全国开放测试区域超过 5000 平方公里，测试总里程超过 500 万公里，大型港口货运车辆自动驾驶应用占比达到 50%。车联网部署有序推进，全国已有 3500 多公里的道路实现智能化升级，搭载联网终端车辆超过 500 万辆。政策体系逐步完善，相继出台了智能网联汽车准入管理意见、测试示范管理规范、数据安全管理规定等政策性文件，支持创新产品加速进入市场。

肖亚庆强调，我国智能网联汽车发展正从测试验证转向多场景示范应用新阶段。要加快规模化示范应用，以城市/区域为载体，深化“车-路-网-云”协同发展，扩大北斗导航、5G 通信等技术和产品应用。要不断完善政策法规，积极探索融合监管模式，通过准入管理、标准制定、安全监管、产品召回等方式，促进智能网联汽车加快创新、安全应用。要加快强关键技术创新，支持龙头企业和制造业创新中心，聚焦关键技术，开展联合攻关，推动整车平台、自动驾驶平台等研发及产业化。要加快规模化示范应用，以城市/区域为载体，深化“车-路-网-云”协同发展，扩大北斗导航、5G 通信等技术和产品应用。要营造良好政策法规环境，积极探索融合监管模式，通过准入管理、标准制定、安全监管、产品召回等方式，促进智能网联汽车加快创新、安全应用。要深化开放合作，鼓励支持各国行业组织、跨国企业广泛开展合作，共同培育和开拓未来市场，实现共赢发展。