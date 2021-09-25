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工信部部长肖亚庆：坚持单车智能和网联赋能并行，推动智能网联汽车产业高质量发展

2021/9/25 14:49:25 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 9 月 25 日消息 据“工信微报”微信公众号消息，今日，工信部部长肖亚庆出席 2021 世界智能网联汽车大会并致辞。

肖亚庆表示，要认真贯彻落实，牢牢把握汽车产业变革趋势，把发展智能网联汽车作为重要战略方向，坚持单车智能和网联赋能并行发展路径推动智能网联汽车产业实现高质量发展

肖亚庆指出，近年来，我国推动汽车网联化、智能化与电动化协同发展，智能网联汽车呈现强劲发展势头。关键技术不断突破，L2 级乘用车新车市场渗透率达到 20%。测试示范加快拓展，全国开放测试区域超过 5000 平方公里，测试总里程超过 500 万公里，大型港口货运车辆自动驾驶应用占比达到 50%。车联网部署有序推进，全国已有 3500 多公里的道路实现智能化升级，搭载联网终端车辆超过 500 万辆。政策体系逐步完善，相继出台了智能网联汽车准入管理意见、测试示范管理规范、数据安全管理规定等政策性文件，支持创新产品加速进入市场。

肖亚庆强调，我国智能网联汽车发展正从测试验证转向多场景示范应用新阶段。要加快规模化示范应用，以城市/区域为载体，深化“车-路-网-云”协同发展，扩大北斗导航、5G 通信等技术和产品应用。要不断完善政策法规，积极探索融合监管模式，通过准入管理、标准制定、安全监管、产品召回等方式，促进智能网联汽车加快创新、安全应用。要加快强关键技术创新，支持龙头企业和制造业创新中心，聚焦关键技术，开展联合攻关，推动整车平台、自动驾驶平台等研发及产业化。要加快规模化示范应用，以城市/区域为载体，深化“车-路-网-云”协同发展，扩大北斗导航、5G 通信等技术和产品应用。要营造良好政策法规环境，积极探索融合监管模式，通过准入管理、标准制定、安全监管、产品召回等方式，促进智能网联汽车加快创新、安全应用。要深化开放合作，鼓励支持各国行业组织、跨国企业广泛开展合作，共同培育和开拓未来市场，实现共赢发展。

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关键词：工信部车联网

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