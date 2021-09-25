雷军：小米 Civi 在同档潮流手机中最轻最薄宽度最小，还支持双扬声器、NFC、红外遥控

IT之家 9 月 25 日消息 小米 Civi 手机将于 9 月 27 日 14:00 正式发布，今日官方再次对产品进行预热。这款手机宽度低至 71.5mm，厚度 6.98mm，但是依旧搭载了 4500mAh 容量电池。官方表示，小米 Civi 将是今年发布的续航时间最长的小米手机。

小米 CEO 雷军表示，小米 Civi, 我们最在乎的是日常使用体验。Civi 在同档潮流手机中，最轻，最薄，机身宽度最小，依然内置了 4500mAh 电池，居然还有双扬声器、NFC、红外遥控，这足以凸显小米在硬件堆叠上的功力和产品定义上的诚意。

目前小米已经官宣这款手机搭载高通骁龙 778G SoC。这款芯片具有 4×2.4GHz A78 大核、4×1.9GHz A55 小核，采用台积电 6nm 工艺制造，此外还配备 Adreno 642L GPU。

IT之家了解到，小米 Civi 手机采用微曲面屏幕，后置三摄，手机将采用全新的美颜黑科技，基于 GAN 生成对抗网络进行皮肤优化，保留皮肤的纹理和细节。除此之外，小米 Civi 还会配备 3200 万像素前摄，同时前摄会配备双柔光灯，并且支持 AF 自动对焦，保证高质量的自拍效果。