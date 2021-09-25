三星 Galaxy S22+ 渲染图亮相：屏占比更高，圆角更大

IT之家 9 月 25 日消息 三星预计将于 2022 年推出 Galaxy S22 系列手机，预计将延续此前的产品线，提供 S22、S22+、S22 Ultra 三款，搭载 Exynos 2200 或高通骁龙 898/895 SoC。外媒 91Mbiles 和 @OneLeaks 曝光了三星 Galaxy S22+ 的渲染图。

从图中看出，这款手机依旧沿用 S21 系列标志性的后摄造型，凸起的台阶部分与边框融合，视觉上减少割裂感。这款手机的边框、四角将更加圆润，屏占比明显提高，实现真正意义上的四边等宽。此外，前摄像头居中开孔，提高观感。

与目前在售的 S21 系列相比，三星 Galaxy S22+ 左侧边框依旧具有两个分隔点，目的是提高天线的信号质量。手机四角的弧度会更大，同时屏幕底部的“下巴”也将消失。这款手机底部具有 Type-C 接口以及 SIM 卡槽，没有耳机插孔

IT之家获悉，外媒预计三星 Galaxy S22+ 的尺寸预计为 157.4 x 75.8 x 7.6mm，包含摄像头凸起的最大厚度为 9.1mm。手机预计将沿用 120Hz 屏幕，配备 50MP 主摄，支持 65W 快充。