微软发布 Surface Adaptive Kit 自适应组件：支持 Surface Pro 8 等，键帽标签、凸点标签、端口标签...

IT之家 9 月 25 日消息 在 9 月 22 日晚上的 Surface 发布会上，微软发布了 Surface Pro 8、Surface GO 3、Surface Laptop Studio、Surface Duo 2、Surface Pro X 等新品，另外微软还发布了 Surface Adaptive Kit 自适应组件，作为辅助工具将使 Surface 设备在不影响外形和功能的情况下更加方便使用，特别适合残障人士。

Surface Adaptive Kit 包括键帽标签、凸点标签、端口标签和开启器支架，使寻找、打开和使用设备比以往更容易。

微软 Surface Adaptive Kit 自适应组件将在今年晚些时候上市。

打开盒子

通过拉开背面的标签，从箱子里取出组件。

用盒子前面的缺口来打开盒子的盖子。盒子里面有一个带大环的文件夹。用这个环来取出文件夹。该文件夹包含四张卡片，每张卡片都包含适应性套装的不同组件。

从左到右，这些组件是：凸点标签、键帽标签和涂抹器、端口标签、开启器支架。

凸点标签

凹凸标签有四种形状和颜色，总共有 16 个标签。形状的变化是一个实心的点、一个开放的圆、一条破折线和一个 X 符号，每种形状的变化都有绿色、橙色、蓝色和灰色。

它们可以应用在任何地方，以帮助识别诸如按钮、按键、端口等特征。将标签从卡上剥下，放在你想识别的特征上或旁边。以下是一些可能的用途：

将圆点按钮放在音频插孔附近。

将 X 和破折线按钮放在音量控制附近。

将圆形按钮放在功能键上。

键帽标签

IT之家获悉，键帽标签是为了帮助你识别键盘上的按键。这些标签是透明的，上面有一个凸起的特征。一共有 12 个标签。

八条不同方向和长度的线

三个箭头

一个大马蹄形

一个键帽标签涂抹器

标签可以用手贴，也可以用附在右下角的键帽卡上的涂抹器贴。使用涂抹器可以帮助你将标签与键盘按键更一致地对齐。

如何使用键帽涂抹器

将你要使用的键帽标签从键帽卡上剥离，并将其松散地放回原处。

从卡上剥下涂抹器。你会注意到中间部分是有粘性的，这将有助于你抬起和贴上键帽标签。

将涂抹器的中心放在标签上，然后按压以将其提起。

将带有标签的涂抹器放在你想贴的按键上。

将带有标签的涂抹器紧紧压在钥匙上，然后提起涂抹器，将其从标签上移开。

当标签在钥匙上时，用力按住它，以确保它被牢牢粘住。

端口标签

端口标签旨在帮助识别和匹配你设备上的电线缆和端口。有五个不同的端口标签对，总共有 10 个标签。每对标签都是不同的颜色，并有不同的触觉设计，因此它们可以通过视觉和触摸来识别。下面是对这些标签的描述：

一个长的绿色标签有密集的凸起，一个短的绿色标签有密集的凸起

一个长的红色标签有重复的短线，一个短的红色标签有三条短线

一个长的蓝色标签有重复的开放性圆圈，一个短的蓝色标签有一个开放性圆圈

一个长的黄色标签有一条线，一个短的黄色标签有一条线

一个带有锯齿线的长灰色标签，一个带有锯齿线的短灰色标签

将较短的标签放在你的设备上，挨着你要识别的端口。将较长的、与之匹配的标签缠绕在你最常使用该端口的线缆上。

开启器支架

有两个开启器支架。

第一个支架有一个较大的环，旨在协助打开笔记本电脑的盖子。将开启器支架放在盖子的边缘，环状物挂在上面。

第二个支架的中间有一个灵活的部分，可以在那里挂上挂绳或腕带。挂绳并不包括在内，但可以在网上购买不同的样式。这个支架被设计为在 Surface Pro 可变支架上使用。

这些 Surface Adaptive kit 组件兼容支持以下设备：