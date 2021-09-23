微软试图让 Surface Duo 2 凸起摄像头不影响双屏背靠背折叠，缝隙还能放置 Surface Slim Pen 2

IT之家 9 月 23 日消息 9 月 22 日晚间，微软正式发布了新的 Surface Duo 2，保留了第一代机型上令人震惊的双屏设计。这一次，微软为 Surface Duo 2 配备了主流的摄像头，支持 5G 网络，使用更新的骁龙 888 处理器，并加入了更大的屏幕。微软表示，Surface Duo 2 将于 10 月 5 日开始发售，售价 1499.99 美元（约 9704.94 元人民币）。

微软称这是市场上最薄的 5G 设备。

Surface Duo 2 上最大的不同是增加了非常主流的三镜头相机，但这也是在初代 Surface Duo 设备的粉丝中最有分歧的功能。

问题是 Surface Duo 2 超薄设备上不得不出现巨大的相机驼峰，这意味着它不能再完全 360 度贴靠折叠展开。IT之家获悉，Surface Duo 2 采用了标准的广角、超广角和长焦摄像头系统。这三个摄像头都有 1200 万像素，广角和长焦镜头还具有光学图像稳定功能。

微软当然知道他们已经背离了最初的设计理念，但已经试图通过一些方式来弥补这一缺陷。

据 The Verge 报道，首先，微软表示，用户在大多数情况下都很少在单屏模式下使用完全折叠开的设备。

其次，微软将 Surface Duo 2 相机模块略微倾斜，使相机模块在屏幕完全打开时与对开的背面表面平齐。

微软还为 Surface Duo 2 相机模块添加了一个边框，使镜头远离你放置的任何桌子的表面，以避免划伤。

Surface Duo 2 还有一个新的磁铁，使屏幕两边保持一定距离，即使他们没有完全对立。

最后，微软还利用这个缝隙来存放 Surface Slim Pen 2，这个缝隙的宽度刚好可以容纳带有新充电盒的手写笔。Surface Duo 2 屏幕也支持使用 Surface Slim Pen 2 电子墨水书写。