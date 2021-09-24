微软发布 Surface Duo 2 安卓 11 双屏幕手机模拟器，免费下载

IT之家 9 月 24 日消息 9 月 22 日晚间，微软正式发布了新的 Surface Duo 2，保留了第一代机型上的双屏设计。这一次，微软为 Surface Duo 2 配备了主流的摄像头，支持 5G 网络，使用更新的骁龙 888 处理器，并加入了更大的屏幕。微软表示，Surface Duo 2 将于 10 月 5 日开始发售，售价 1499.99 美元（约 9704.94 元人民币）起。

虽然 Surface Duo 2 看起来很像初代的 Surface Duo，但从开发者的角度来看，有很多小的变化，这意味着应用程序需要更新，以便为新手机进行优化，包括屏幕尺寸、长宽比和边距等方面的变化。

如果你想看看你的应用程序如何在 Surface Duo 2 上运行，或者只是想虚拟体验下 Surface Duo 2，微软现在已经提供了 Surface Duo 2 Android 11 模拟器。

Surface Duo 2 安卓模拟器提供了完整的双屏体验。

运行安卓 11 系统

用 3D 模式视图模拟铰链

支持用于自适应 UI 布局的 Jetpack Window Manager APIs

在微软 Surface PC 等触摸屏主机设备上使用时，支持多点触摸和手写笔的灵敏度

可用于 Windows、macOS 和 Linux 系统

与 Android Studio、Visual Studio、VSCode 和其他用于 Android 应用开发的 IDE 一起使用

你可以在这里下载 Surface Duo 2 安卓模拟器。