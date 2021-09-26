Facebook 年薪中位数 170 万元：凸显大厂在劳动力市场的网络效应

北京时间 9 月 26 日早间消息，据报道，学术界和监管者应当着手研究那些令科技巨头在劳动力市场无比强大的微妙网络效应。

“我们的一切活动都被会放在显微镜下。”员工反馈网站 Glassdoor 上的一条评论写道。这条评价被放在 Facebook 的“缺点”部分，但这位发表评论的 Facebook 员工对该公司的满意度依然是最高的五颗星。

Facebook 最近几周有多位顶尖高管离职，包括 CTO 和广告负责人。他们离职前，有许多媒体报道显示，该公司在内容监管方面遭遇表现不佳。

即便是对一家时常在坏消息中化险为夷的公司来说，如此的负面舆论依然不容小觑。前英国政客、现任 Facebook 公共事务负责人尼克・克莱格（Nick Clegg）甚至在 Twitter 上抱怨此事。但广告主和投资者却对此并不在意：Facebook 的营收和股价持续飙升。

这也表明，尽管看似没完没了的负面报道令高管们寝食难安，但许多高技能员工依然很多愿意为 Facebook 这样的互联网大厂效力。

监管文件显示，Facebook 员工的中位数年薪高达 26.3 万美元（约合 170 万元人民币）。

虽然它表面看来只不过是一款智能手机应用和一个网站，但该集团的技术和软件堆叠起来的复杂度却可以与任何公司媲美，不可思议的利润为他们提供了巨额的研发预算。

因此，Facebook 不仅能为员工提供高薪，还能让最聪明的工程师充分施展自己的才华，并得到老板马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）的全力支持 —— 他至今自认为是一名技术专家。有的时候，会有许多员工因为各种各样的话题发表激进言论，但慷慨的薪水、丰富的资源和聪明的同事，依然为 Facebook 聚拢了充足的顶尖资源。

反对科技巨头的人主要希望弱化它们的市场支配力量，避免它们挤压创新者和颠覆者的生存空间。网络效应也姗姗来迟地被纳入讨论议题，但焦点依然集中于用户层面。然而，学术界和监管者也应当着手研究那些令硅谷企业在科技劳动力市场如此强势的微妙网络效应。