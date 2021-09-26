小米：杨倩成为 Xiaomi Civi 代言人

IT之家 9 月 26 日消息 小米官方今天宣布，中国射击运动员杨倩成为 Xiaomi Civi 代言人。

公开资料显示，杨倩，2000 年 7 月 10 日出生于浙江省宁波市鄞州区姜山镇杨家弄村，中国女子射击运动员，国际级运动健将，中国国家射击队成员。2021 年 7 月 24 日，杨倩以 251.8 环的成绩获得 2020 年东京奥运会射击女子 10 米气步枪项目金牌，为中国队收获东京奥运会的首枚金牌。7 月 27 日，杨倩与杨皓然获得 2020 年东京奥运会射击 10 米气步枪混合团体金牌，成为该届奥运会上首个夺得双金的运动员，也是中国射击队第一位在同一届奥运会上收获两枚金牌的运动员。8 月 9 日，杨倩被授予中国青年五四奖章。8 月 11 日，全国妇联授予杨倩全国三八红旗手称号。9 月，中华全国总工会决定，授予杨倩全国五一劳动奖章。入选 2021 福布斯中国 30 Under 30 榜。

9 月 22 日，@小米手机 微博上午宣布将推出小米手机新系列，名为“Xiaomi Civi”，主要面向年轻消费者。小米官方同时还宣布，将于 9 月 27 日 14 点举行“一场天生好看的科技发布会”，届时将发布 Civi 新品。

IT之家了解到，昨天小米创始人雷军在其个人微博发文称，小米 Civi 在同档潮流手机中，最轻、最薄，机身宽度最小，依然内置了 4500mAh 电池，还有双扬声器、NFC、红外遥控。雷军称，实测显示，小米 Civi 是今年续航最出色的小米手机。