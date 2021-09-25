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曝小米 Civi 下巴边框宽度为 2.55mm，是目前下巴最小的小米手机

2021/9/25 19:54:55 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 25 日消息 小米 Civi 手机将于 9 月 27 日 14:00 正式发布，今日官方再次对产品进行预热。这款手机宽度低至 71.5mm，厚度 6.98mm，但是依旧搭载了 4500mAh 容量电池。官方表示，小米 Civi 将是今年发布的续航时间最长的小米手机。

小米 CEO 雷军表示，小米 Civi 还支持双扬声器、NFC、红外遥控

据微博博主 @数码闲聊站 称，小米 Civi 屏幕采用了 COP 柔性封装，旗舰规格首秀，下巴边框只有 2.55mm，是目前下巴最小的小米手机。

目前小米已经官宣这款手机搭载高通骁龙 778G SoC。这款芯片具有 4×2.4GHz A78 大核、4×1.9GHz A55 小核，采用台积电 6nm 工艺制造，此外还配备 Adreno 642L GPU。

IT之家了解到，小米 Civi 手机采用微曲面居中单打孔屏幕，边框控制优秀，后置三摄相机，背面采用微晶 AG 工艺。手机将采用全新的美颜黑科技，基于 GAN 生成对抗网络进行皮肤优化，保留皮肤的纹理和细节。除此之外，小米 Civi 还会配备 3200 万像素前摄，同时前摄会配备双柔光灯，并且支持 AF 自动对焦，保证高质量的自拍效果。

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关键词：小米Civi小米手机

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