雷军：小米不仅推动了移动互联网的发展，也推动了智能手机的普及

IT之家 9 月 26 日消息 小米董事长雷军今日在 2021 世界互联网大会乌镇峰会发表演讲时称，科技企业要充分释放自身创新活力，发挥引领带动作用，对国家负责，对社会负责，对历史负责，努力迈向“美好科技生活”。

雷军表示，“我们常说，一个人可能走得快，但一群人才能走得远。企业是社会的企业，大企业要主动担当，帮助中小企业快速健康发展。今天已经涌现出了很多数字技术平台，为中小企业提供全流程的支持和帮助。我们也非常希望与优秀的创业者一起开拓、一起探索，彼此成就、共同发展。”

雷军表示，当前，数字鸿沟在全球范围内加速显现，发展不平衡与数字经济的初衷完全背离。科技企业在推动数字经济蓬勃发展的同时，也要努力让数字产品更有温情，不让任何一个群体掉队。雷军还称，要坚持融合发展，推进智能制造。科技企业要积极抢占浪潮之巅，坚持用互联网思维推动中国制造业，带动上下游合作伙伴，共同探索智能制造的新经济发展模式，全力提升“中国制造”的技术实力与品牌形象。

雷军表示，“多年来，小米不仅推动了移动互联网的发展，而且也推动了智能手机的普及，成长为全球第二大手机品牌，未来还将为更多的人提供更好的智能产品，帮助他们与世界相连。就像我前面提到的，小米的奋斗目标是每个人的美好科技生活，其中的重点就是‘每个人’。这是我们的创业初衷，更是我们的发展动力。”

IT之家了解到，根据日程，9 月 26 日上午 9 点，大会将在乌镇互联网国际会展中心乌镇厅举办开幕式，随后组织召开全体会议。开幕式上，联合国副秘书长刘振民、世界知识产权组织总干事邓鸿森、全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄、塞尔维亚贸易、旅游和电信部部长塔特娅娜・马蒂奇将发表演讲。特斯拉公司首席执行官伊隆・马斯克、高通总裁、首席执行官克里斯蒂亚诺・安蒙、诺基亚总裁、首席执行官佩卡・伦德马克、小米科技创始人、董事长雷军也将发表精彩观点。