国产游戏《光明记忆：无限》PC 版基本开发完毕，开始主机平台移植

IT之家 9 月 26 日消息 飞燕群岛工作室昨日发布公告，经过一个月的调优打磨，《光明记忆：无限》PC 版本已经基本开发完毕了，游戏还有少许非体验性 BUG 正持续修改。

▲ 《光明记忆：无限》封面

官方表示，现阶段开发工作已进入到了主机版移植阶段，PC 版将在主机版移植大致完成时选择一个合适的日期发布。

本次还带来了三张全新的过场动画截图，呈现游戏中两位不同阵营的反派，林上将和天宇大帝，林上将隶属于“破碎身份”组织头目，得知虫洞出现后立即派遣部队来到事发地点建立起层层防线，天宇大帝是游戏中最为神秘的人物，可操控远古士兵为自己护法，它的事迹将贯穿整个游戏故事线。

▲ 《光明记忆：无限》舒雅与林上将之间战斗

▲ 《光明记忆：无限》林上将在广西侗族鼓楼下

▲ 《光明记忆：无限》BOSS 天宇大帝

IT之家了解到，《光明记忆：无限》预计在 2021 年内发售，登陆 Steam/Xbox Series X|S 平台，PS5 版将在晚些时发布。

《光明记忆》是飞燕群岛个人工作室制作的一款第一人称射击游戏作品。游戏故事内容以线性流程推进叙述，玩家将以角色舒雅的身份前往空中大陆阻止神秘组织找到古老生物重生秘密，体验未来科技与古老文明的作战，感受血腥畅快的厮杀之旅。

《光明记忆：无限》则是《光明记忆》的完整正式版，购买过《光明记忆》的玩家可以免费获得《光明记忆：无限》。