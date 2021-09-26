小鹏回应 P7 开启 NGP 功能后高速公路追尾大货车：将进一步分析

IT之家 9 月 26 日消息 最近有网友爆料，一位小鹏 P7 车主在高速行驶时，追尾了前方的大货车，知情人称车主脑震荡入院。

事故车主一位朋友在微博上称，发生事故时，车主打开了 NGP 智能导航辅助驾驶功能，当车辆前方出现大货车时，车辆并未明显减速，并直接撞向大货车。

从车主发布的视频显示，当时车主驾驶的小鹏 P7 在正常行驶，当车辆离前方的大货车越来越近时，XPILOT 自动驾驶辅助系统似乎没有及时识别，毫无减速的迹象，直接撞上大货车尾部。据悉，当时车主开着 NGP 功能，120 的时速撞到了前方 60 左右时速的载物板车，撞击前段没有减速，最后十米他介入刹车时已经来不及了。

据第一财经报道，9 月 26 日，小鹏汽车相关人士表示，该公司已经根据后台检测的行车数据，进行了初步的分析。在发生碰撞前，事故车辆系统的前车识别及车辆控制、安全带震动提示、车辆预警、AEB 等功能均处于正常工作状态。小鹏汽车将待车主恢复后，与车主共同复盘，以进一步分析结果。

IT之家了解到，NGP 全称为“NGP 智能导航辅助驾驶”，是小鹏 XPILOT 3.0 系统结合导航路径实现的辅助驾驶功能。根据官方介绍，NGP 能够在合适路况下，按照导航路径智能辅助行驶，引导车辆抵达目的地。具体来说，在小鹏汽车开启 NGP 后，不仅能实现 ACC 自适应巡航、LCC 车道居中辅助、ALC 自动变道辅助等功能，还拥有了自动选择最优车道、自动超越慢车、自动限速调节、自动进出匝道切换高速、交通锥桶和故障车辆避让、夜间超车提醒等功能，拥有在部分路况下实现点到点辅助驾驶的能力。

8 月初蔚来汽车车主发生事故后，小鹏汽车、理想汽车接连在官方宣传中取消和“自动”、“高级”相关的字眼。小鹏汽车用户想要解锁相关的智能驾驶辅助系统，需要通过小鹏汽车设立的“驾驶员考试”。考试问题主要集中于 NGP 的使用场景以及用户需要介入驾驶的场景。