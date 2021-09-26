小米真无线降噪耳机 3 Pro 预热，旗下首款空间音频耳机

IT之家 9 月 26 日消息 小米真无线降噪耳机 3 Pro 将于明天 14:00 的 Civi 发布会上亮相，小米方面今日继续为该机预热。

据悉，这将会是小米首款空间音频耳机，支持 360 度环绕声场，宣称可带来身临其境的震撼听感和沉浸聆听新体验。

IT之家曾报道，小米真无线降噪耳机 3 Pro 拥有 40dB 最大降噪深度，采用入耳式设计与深色外观，外形圆润，还支持 HiFi 级纯净音质，采用类钻石双磁单元，“超灵敏振动，还原每个微小的声音细节。”