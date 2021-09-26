首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>耳机音频

小米真无线降噪耳机 3 Pro 预热，旗下首款空间音频耳机

2021/9/26 16:30:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 9 月 26 日消息 小米真无线降噪耳机 3 Pro 将于明天 14:00 的 Civi 发布会上亮相，小米方面今日继续为该机预热。

据悉，这将会是小米首款空间音频耳机，支持 360 度环绕声场，宣称可带来身临其境的震撼听感和沉浸聆听新体验。

IT之家曾报道，小米真无线降噪耳机 3 Pro 拥有 40dB 最大降噪深度，采用入耳式设计与深色外观，外形圆润，还支持 HiFi 级纯净音质，采用类钻石双磁单元，“超灵敏振动，还原每个微小的声音细节。”

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：耳机小米

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用