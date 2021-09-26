华为与北汽蓝谷子公司签署全面业务深化合作协议，共同打造 ARCFOX、HI 联合品牌

IT之家 9 月 26 日消息 北汽蓝谷今日发布公告，宣告北汽新能源与华为签署全面业务深化合作协议，共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌。

IT之家了解到，双方将基于 2019 年 1 月 28 日签署的《全面业务合作协议》，共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌，在已签署协议基础上，北汽蓝谷子公司北京新能源汽车股份有限公司与华为技术有限公司于 2021 年 9 月 26 日在北京签署了《全面业务深化合作协议》，适用于双方联合品牌全系合作产品。

框架合作协议的主要内容

1、完善合作管理机制

优化“1873 戴维森创新实验室”组织架构、职能权限等运作机制，制定联合实验室章程，统筹管理、规划和运作联合品牌。

2、加强产品研发合作

双方进一步加强联合品牌全系合作车型的产品开发，形成适用于联合品牌产品开发的联合运作机制。

基于双方各自的产品开发体系，制定联合的产品开发和项目管理体系和流程，保障合作项目进度。

双方加强在智能网联汽车业务领域的合作，共同探讨和开展联合开发、测试和验证，具体合作内容由双方另行协商约定。

3、落实联合品牌营销

双方基于联合开发的 HBT 项目产品，共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌。

双方就营销渠道共享制定细化方案并实施，实现 HBT 项目产品在华为线上、线下渠道销售，计划于 2021 年底前实现双方于 2021 年 4 月 17 日在上海共同发布的首款 Huawei inside 智能豪华纯电轿车极狐阿尔法 S（HI 版）的线上线下渠道销售合作，具体合作和实施方案以双方另行协议约定为准。