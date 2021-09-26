【IT之家开箱】OPPO Watch Free 图赏：轻巧大屏，全场景睡眠监测

IT之家 9 月 26 日消息 今日 OPPO 正式发布了 OPPO Watch Free 智能手表，提供标准版以及 NFC 版可选，零售价 549 元起。这款手表采用了轻量化设计，整机仅重 33g，其特点是提供了 OSleep 全场景睡眠监测功能。

IT之家提前收到了这款手表的“静夜黑”配色，现在为大家带来图赏：

一、手表开箱

OPPO Watch Free 采用了简洁的条形包装盒，直接打开后便可看到产品本身。

手表的表带触感细腻，有着皮质纹理，长时间佩戴也能保持干爽透气，同时用户也可以拆下原装表带，自行更换其它式样。产品采用磁吸充电的方式，附带一条专用充电线。

二、产品展示

OPPO Watch Free 正面配备 1.64 英寸 AMOLED 高清大屏，采用铝制外壳，黑色的机身与屏幕很好地融合在一起。用户可以在手机上自行创作光绘表盘，同时支持录入每日穿搭，自动生成 AI 穿搭表盘。

手表底部配备光学传感器，支持心率、血氧监测功能。这款产品拥有 OSleep 全场景睡眠监测能力，可从睡前、睡中到睡醒后，为用户提供专业、全面、人性化的睡眠监测和分析服务。

此外，手表通过先进的传感器和算法，可以帮助打鼾者进行睡眠呼吸暂停综合症评估；光学血氧传感器可实现每秒级实时血氧监测。

针对入睡困难的问题，OPPO Watch Free 提供多种功能，可以在睡前引导，联动手机进入睡眠模式，使得屏幕变为灰色。结合手机 App，用户可以获取深浅睡结构、快速眼动信息。

运动方面，OPPO Watch Free 内置六轴运动传感器，可支持 100+ 种运动监测，且能自动识别并记录 4 种运动模式。产品支持 5ATM 防水，支持在游泳的同时记录数据；此外，心率传感器能够持续监测，提供心率过高预警。手表还提供了电竞模式，能监测游戏过程中的心率和热量消耗。

IT之家了解到，OPPO 此款手表还支持微信、支付宝双平台支付，NFC 版本还可以实现公交卡功能，并模拟门禁卡。在使用滴滴打车或地图导航时，可以通过实时跨屏消息，用手表查看滴滴的车牌号和车辆到达信息、查看地图导航的路线等关键信息，安全又便捷。

OPPO Watch Free 续航时间可达 14 天，充电 5 分钟即可满足 1 天续航。产品目前已经开启预售，将于 9 月 30 日 10:00 正式开售。这款手表的标准版售价 549 元，预约到手价 499 元；NFC 版售价 599 元，预约到手价 549 元。