联想 × 敦煌博物馆，联名推出智能投影仪 T500/ 手机礼盒等多款国潮新品

IT之家 9 月 26 日消息 联想消费生态 IoT 秋季新品发布会今日在线上召开。本次发布会联想再度联手敦煌博物馆，以“蔚为大观，投射美好”为主题，为用户带来了联想智能投影仪 T500 及多款敦煌博物馆联名产品。除了投影仪，新产品还包括 YOGA 14s 定制 A 面及鼠标垫、摩托罗拉 edge s pro，以及鼠标、移动硬盘、显示器等多款敦煌 IP 的联名产品。

联想智能投影仪 T500 提供具有白色花纹的标准版本，面罩采用的高档织物便于透过声音，此外还具有联名版本。这款投影仪造型小巧，使用 LED 光源，配备智能芯片以及大功率扬声器。

联名款投影仪以敦煌壁画中的经典形象撒花飞天作为设计灵感。飞天图案是敦煌艺术中最具代表性的形象之一，它寄托着人们的愿望，抚慰人们心灵。联想智能投影仪 T500 敦煌博物馆联名款设计，在保留飞天灵秀飘逸的基础上，让这一形象更具现代感，同时不失原有风韵。

一、画质

具体来看，这款投影仪搭载了联想独家定制的高品质光机，使用美国德州仪器 0.33 DMD 芯片，物理分辨率 1080P。投影仪搭载 RGB+B 四路高亮 LED 光源，亮度达到了 1400ANSI 流明。产品还具有联想独创的 EEP 智能画质引擎，实时校准色彩。这款产品还支持 HDR10+ 与 HLG 解码，支持 4K 视频输入。

二、音效

联想在智能投影仪 T500 上安置了 740ml 的大体积音腔，并配有 2 个 8W 全频 19 芯的高保真扬声器，音盆采用进口高端蚕丝直喷，以保证声场效果。同时，联想智能投影仪 T500 的声效也获得了 Dolby Audio& DTS 的双认证，并经过联想金耳朵团队的调校。该产品还支持独立音箱模式，关闭投影功能使用。

三、性能

联想智能投影仪 T500 采用了 Amlogic T972 四核高端芯片，这颗 TV 芯片的主频达到 1.9GHz 以保证整机性能与视频的解码速度，12 纳米制程工艺使得芯片功耗及发热大大降低。此外，芯片还支持 8K/24FPS 的视频解码。产品内置 2GB+32GB 存储，运行智能系统，支持 2.4G+5G 双频 Wi-Fi。

投影仪采用了低噪声的立体散热方案，工作时的噪音低至 25dB。T500 搭载了立体分区散热系统，它可以根据系统温度智能控制风扇转速。T500 采用 PC 级散热技术，它通过 4 根铜管及真铜鳍片实现高效率导热，整机温度可低至 40 度，即使在炎热的夏天长时间观看，也无需担心因为散热不良导致卡顿或者死机等问题。

联想智能投影仪 T500 的对焦系统采用了高分摄像模组，搭配联想深感探测算法，内置 4 轴陀螺仪，能够实现快速无感自动对焦、梯形校正，通过算法优化，对焦速度比上一代提升了 20%。产品使用时支持实时对焦，投影仪长时间使用，会因为发热造成镜片和光学系统轻微变形，从而导致画面模糊。投影仪的自动对焦系统可以解决这一问题。

IT之家了解到，这款产品没有开机广告，唤醒只需 3 秒。内置的智能系统，提供众多视频资源可供选择。产品支持与联想个人云存储关联，直接在线播放；此外还支持安卓、iOS、Windows 等设备的投屏功能。

除此之外，联想智能投影仪 T500 还专门为儿童内置了“虎妈模式”以保证孩子的观影时长和观影内容，防止沉迷。

四、其它联名产品

IT之家获悉，联想今日还推出了与敦煌博物馆联名的 YOGA 14s 笔记本定制 A 面贴纸，以及 YOGA 联名鼠标垫、鼠标。图案上的孔雀翩翩起舞，显露出瑰丽的毛羽，同时搭配有菩提树和宝相莲纹样。

摩托罗拉 edge s pro 手机敦煌博物馆联名款，采用蓝色底色，使用了敦煌壁画中的形象，后盖具有立体质感。联想还带来了摩托罗拉 edge s pro 手机礼盒套装，它包含了标准款摩托罗拉 edge s pro 手机和与之配套的手机壳、手机支架。

除了以上三款敦煌博物馆联名款产品之外，联想还采用经典的九色鹿和飞天形象设计了联想智能投影仪 T200、联想显示器 Q27q-1L、联想 AirHandle 无线鼠标、联想移动硬盘 F308 的敦煌博物馆联名款，让传统文化与科技产品碰撞融合。

五、产品价格

联想智能投影仪 T500，售价 3899 元，首发价 2999 元，发布会后即刻在联想官网、乐呗、京东、天猫等平台开启预售，9 月 30 日正式开售。

联想智能投影仪 T500 敦煌博物馆联名款，售价 3999 元，首发价 3499 元，发布会后开启预售，10 月 5 日正式开售。

联想 YOGA 14s 定制 A 面和联想 YOGA 鼠标垫的敦煌博物馆联名款的价格分别是 59 元和 99 元。包含有标准款摩托罗拉 edge s pro 和与之搭配的敦煌博物馆联名款手机壳、手机支架的礼盒，售价 2999 元，二者均为 10 月下旬开售。

联想 AirHandle 无线鼠标敦煌博物馆联名款的售价为 79 元，首发价 69 元，1TB 版联想移动硬盘 F308 敦煌博物馆联名款售价 359 元，首发价 349 元。此外，还有联想显示器 Q27q-1L、摩托罗拉 edge s pro 手机，以及联想智能投影仪 T200 敦煌博物馆联名款的相关信息随后将会公布。