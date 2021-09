联想杨元庆发内部信：将整合 SSG 和 IT 部门，10 月 1 日正式生效

9 月 17 日消息,联想集团董事长兼 CEO 杨元庆在公司内部信中宣布,将整合现有 IT 组织和方案服务业务集团(即 SSG)。此举将进一步提升联想服务交付能力,并助力“内生外化”战略落到实处。调整将于 10 月 1 日正式生效。

杨元庆在内部信中指出,联想需要大力拓展产品、服务和解决方案,进一步加强实力,尤其是服务交付的能力。过去,联想在支持服务领域已经开创了很好的业绩,必须在此基础上尽快增强运维服务和垂直行业解决方案的能力,才能牢牢抓住市场中高增长和高盈利性的机会。

所谓“内生外化”,就是将联想内部作为试验场,实践和验证创新成果,然后输出给行业或企业客户,为他们赋能,目的在于让内部创新和业务拓展能够形成合力,来推动以服务导向的转型加速落地。

杨元庆表示,作为一家《财富》世界 500 强企业,联想自身有很多需求。通过率先在内部部署各业务部门开发的技术和解决方案,满足自身的转型需求,就能让联想成为自身最大、最好的客户,这是“内生外化”的第一阶段。

据了解,联想集团高级副总裁、SSG 总裁黄建恒将肩负这一重任。

杨元庆表示,联想 IT 团队将携软件和技术专长为 SSG 的研发能力添砖加瓦,同时仍将继续承担管理全球范围内所有业务集团和部门的 IT 工作,其关键绩效指标(KPIs)和职责内容保持不变,原 IT 部门负责人胡贯中将继续担任联想 CIO。相信通过此次结构调整,能够更好地延续 SSG 业务发展的良好势头,快速提升联想全球竞争力。

在一周前进行的 2021 联想创新科技大会上,联想集团宣布重大战略再升级,重磅发布全新服务品牌 —— 联想 TruScale,核心要义是 XaaS“一切皆服务”,随时随地满足客户 ICT 机构各个层面的需求。