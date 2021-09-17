明基推出 GV30/GS50 便携投影仪：720P/1080P 分辨率，3865 元起

IT之家 9 月 17 日消息 根据 techpowerup 报道，明基于 9 月 16 日在海外发布了 GV30、GAS50 两款便携式投影仪。两款产品外观设计时尚，集成了 2.1 声道扬声器，同时搭载 Android TV 智能系统。

具体来看，明基 GV30 投影仪采用了 0.23 英寸 720P DLP 芯片，使用 LED 光源，最大亮度 300 ANSI 流明。该产品具有一个 HDMI 1.4 接口、一个 DP 口以及一个 USB-C 端口，使用 Type-C PD 接口进行供电。投影仪内置一对 4W 扬声器以及一个 8W 低音单元，顶部有着多个控制按钮以及绑带。

明基 GS50 投影仪的体积更大，其采用了 0.23 英寸 DLP 芯片，分辨率提升至 1080P，依旧使用 LED 光源，最大亮度 500ANSI 流明。该产品支持 HDR10、HLG，具备 HDMI 2.0b 接口，此外还具有 USB Type-C 口，支持 PD 供电。投影仪配备 USB-A 型接口支持播放移动存储设备中的视频。

音频方面，该产品升级至一对 5W 扬声器以及一个 10W 低频扬声器。

IT之家了解到，明基 GV30/GS50 投影仪底部均有一个可以打开的舱体，内部使用明基 BenQ QS01 A 电视棒来提供智能电视的功能。这款电视棒内置 Amlogic 芯片，配备 2GB 内存以及 16GB eMMC 存储，支持 WiFi 5 以及蓝牙 4.2，同时系统采用的是 Android TV 9.0。

价格方面，明基 GV30 售价 599 美元（约 3863.55 元人民币），明基 GS50 售价 799 美元（约 5153.55 元人民币）。