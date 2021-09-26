科大讯飞宣布进军音乐产业，推出讯飞音乐厂牌

IT之家 9 月 26 日消息 今日科大讯飞举办了音乐新声发布会，正式发布“讯飞音乐”厂牌，同时多名已签约艺人亮相。科大讯飞高级副总裁、讯飞研究院院长、消费者事业群总裁胡国平，现场介绍了科大讯飞的语音技术，及其与音乐领域的交互应用。

胡国平院长表示，语音技术融入音乐，势必对音乐行业有深刻影响，甚至帮助整个行业实现质的飞跃。相信未来科大讯飞在人工智能和智能语音领域将会持续开拓创新，碰撞出更多精彩的火花。

发布会开场，科大讯飞 AI 虚拟主播“爱加”现身，并一展歌喉，演唱了讯飞音乐今年发行的歌曲《目及皆是你》。

官方表示，讯飞音乐致力于打造高品质音乐，同时积极挖掘和培养优秀的唱作人和实力唱将，让优秀的音乐人和音乐作品都更具影响力。 科大讯飞消费者事业群数字娱乐事业部总经理、讯飞音乐主理人郭嘉，分享了讯飞音乐的诞生过程，披露了“AI + 音乐”创新产品方向与成果。

基于其主营业务 AI 语音，科大讯飞推出了用于虚拟偶像场景的唱歌合成、唱歌变声技术，用于辅助唱歌教学场景的唱歌评测技术，以及面向在音乐采买初选环节的 AI 选歌技术。

IT之家了解到，讯飞音乐早在 2019 年 7 月就已经成立，业务范围包括艺人经纪服务、原创音乐人挖掘、音乐品牌营销、媒体运营及文化产品等。截至目前，讯飞音乐已经签约了游鸿明、简弘亦和姚六一三名艺人，并已经搭建了专业的词曲交易平台。

在今晚的发布会上，讯飞音乐选拔了五位新锐唱作人：罗宝儿、房静、罗曼、劳建荣、孙博玟，五人现场演唱了发布会原创主题曲《音 AI 而声》。