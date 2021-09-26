荣耀赵明：高端之路刚刚开始

9 月 26 日，荣耀举办线上发布会，发布笔记本新品荣耀 MagicBook V14、 MagicBook 16 系列、荣耀平板 V7 以及荣耀智慧屏 X2 系列等产品。

“荣耀的高端之路刚刚开始。”荣耀 CEO 赵明在发布会后，接受凤凰网科技等媒体采访时表示。

赵明再次强调，希望改变笔记本产品创新乏力的现状，与手机一样的思路做笔记本产品，始终关注消费者的需求，在笔记本电脑领域做出更多的创新。

荣耀如何看待新品与华为的差异化？未来如何直面华为 MateBook 的竞争？

对此，赵明认为，荣耀 MagicBook V14 全面超越了其他品牌，自然也包括华为；未来，荣耀对手机、平板、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的目标非常坚定。

赵明表示，高端市场是创新、技术、产品体验、品质的综合较量，荣耀打造旗舰手机、笔记本电脑、平板电脑，就是希望持续进行技术创新的投入，加快公司创新的脚步。

“目前，荣耀的 magic3 Pro 和至臻版的供应是短缺状态，未来荣耀会不断满足高端用户的追求，希望高端客户能够认可荣耀。”赵明表示。

截至 2021 年 7 月，荣耀笔记本电脑市场份额提升到 6.6%，成为 2021 上半年笔记本行业增速最快的品牌。