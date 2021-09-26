199 起，荣耀推出 Earbuds X2/xSport Pro 两款蓝牙耳机

IT之家 9 月 26 日消息 荣耀在今晚的发布会上，推出了 MagicBook V14、16 系列多款笔记本，以及平板电脑，电视等产品。荣耀在最后发布了 Earbuds X2、xSport Pro 两款蓝牙耳机，分别采用 TWS 真无线的形态，以及颈挂式，售价 199 元起。

荣耀 Earbuds X2 真无线耳机采用半入耳设计。产品搭载 12mm 大尺寸动圈单元，支持蓝牙 5.2 标准提高信号质量，双麦克风支持通话降噪功能。

这款耳机的单边配备两个麦克风，具有神经网络算法为通话降噪，智能过滤环境噪声，但不支持主动降噪功能。产品的动圈单元采用生物振膜制造，使用了轻量化的 CCAW 铜包铝线圈。音质方面，结合手机 App 可以为耳机设置 8 种个性化调音模式，包括标准、爵士、流行、乡村、人声等。

IT之家了解到，荣耀 Earbuds X2 耳机支持结合荣耀手机、笔记本、平板，实现开盖秒连功能。耳机游戏模式可以手动开启，使得延迟低至 125ms。

这款耳机售价 199 元，提供三种配色，目前已经开启预约，将于 10 月 15 日 10:08 开售。

荣耀 xSport Pro 颈挂式蓝牙耳机，同样采用半入耳设计，配色更加具有活力。该产品内置插拔式 USB-C 接口，用户无需额外的充电线即可为耳机充电。

荣耀 xSport Pro 耳机在拔下插头后，可以接入智能手机的 Type-C 接口进行反向充电。耳机本体采用磁吸式开关，贴合后自动关闭，具有环形橡胶圈来增保证佩戴的牢固性。

音频方面，这款耳机搭载 13mm 动圈单元，使用高分子球顶振膜，同时耳机腔体具有低音管，提高音质表现。耳机线采用了柔软的编织线，结合半入耳设计可有效降低听诊器效应，适用于跑步等用途。耳机颈挂部分包裹亲肤硅胶，能够良好贴合。

荣耀 xSport Pro 耳机支持最长 18 小时续航，语音通话时间 12 小时，游戏时自动切换到低延迟模式，同时支持语音助手、IP55 防尘防水。产品支持结合荣耀手机以及平板进行 OTA 固件升级，零售价 329 元，首发售价 299 元。这款耳机将于 9 月 30 日 10:08 正式发售。