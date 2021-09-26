荣耀 Magicbook V 14 2021 笔记本发布：H35 处理器可选 MX450，6199 起

IT之家 9 月 26 日消息 今晚荣耀 CEO 赵明在发布会上正式发布了荣耀 Magicbook V 14 2021 笔记本。这款产品搭载英特尔 H35 标压处理器，具有 MX450 独立显卡可选，配备 14.2 英寸 3:2 触摸屏，同时笔记本配备了 500 万像素前置双摄像头。

这款产品重量 1.48kg，厚度 14.5mm，提供曙光蓝、星空灰、冰河银三种配色。

屏幕方面，荣耀 Magicbook V 14 2021 的液晶屏具有 2520×1680 分辨率、90Hz 刷新率，覆盖 100% sRGB 色域，支持 10.7 亿色显示，最高亮度 400nit。

屏幕上方配备定制的 500 万像素前置摄像头，集成 ISP 图像处理芯片，有利于提高视频会议画质。音频方面，电脑配备四扬声器，高低分频设计，同时具有阵列式四麦克风。

性能方面，笔记本基础款配备英特尔 H35 i5 处理器，可选配 i7-11390H 处理器，4 核 8 线程设计，主频可达 5.0GHz。英伟达 MX450 显卡具有 896 个流处理器，频率 1395MHz 起。综合来看，处理器 + 独显性能释放最高 45W。此外，全系笔记本配备 16GB 内存 + 512GB NVMe 硬盘。

荣耀此款笔记本键盘键程 1.5mm，键帽采用亲肤树脂涂层，防污耐磨，保证键盘油污不会印到屏幕上。

指纹电源键移植到键盘区域，解锁 0.7 秒即可完成。NFC 天线，同时也移植到触摸板区域。

官方表示，这款产品是荣耀首款通过英特尔 Evo 平台认证的笔记本。该产品还是全球首批搭载 Windows 11 操作系统的笔记本。

散热方面，荣耀 Magicbook V 14 2021 拥有双风扇双热管，噪音低至 22dB。

荣耀 MagicBook V 14 2021 配置和售价如下：

i5+16GB+512GB，集成显卡，提供星空灰/冰河银配色，6199 元

i5+16GB+512GB，MX450 独显，仅提供星空灰配色，6999 元

i7-11390H+16GB+512GB，MX450 独显，星空灰/曙光蓝，7999 元

该系列笔记本将于 9 月 26 日 21:30 开启预售，10 月 6 日 10:08 正式开售。此外，笔记本的曙光蓝版本将于 11 月 1 日零点开售。