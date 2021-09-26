七彩虹：DDR5 内存与 DDR4 互不兼容，产品将随 12 代酷睿于 10 月发布

IT之家 9 月 26 日消息 今晚七彩虹官方发表文章，官宣该品牌的 DDR5 内存条已经制造出成品，目前正在进行外观设计与打样。图中看出，成品 DDR5 内存裸条与 DDR4 大同小异，金手指都是 288PIN。但是七彩虹表示，其实 DDR5 的引脚布局和设计是不同的，这也让两代内存互不兼容。

预计随着英特尔 Alder Lake 处理器的发布，主板厂商将同时提供兼容 DDR4、DDR5 的两种主板。

DDR5 内存除了引脚定义不同，另一个最大变化是将 DC-DC 电压转换电路放置于内存条本身，且默认供电电压从 1.2V 降低至 1.1V。这样做的目的是有效的提升 DDR5 内存的兼容性、信号完整性，提供更可靠、更稳定的性能，同时降低功耗。此外，板载电源支持用户自定义调节电压，有望实现加压超频。

七彩虹表示，频率方面 DDR5 将直接从 4800MHz 起步，并且 DDR5 的 I/O 带宽能达到最高 6.4Gbps，单个内存芯片的密度能够达到 64Gbit，在单条容量上相比 DDR4 内存提升巨大。

IT之家了解到，七彩虹表示 2021 年 10 月，七彩虹 DDR5 内存将与新一代 Intel Alder Lake 12 代酷睿平台和 600 系列主板一同上市。目前已经确认，Alder Lake 处理器将同时兼容两种内存，并且将首发支持 PCIe 5.0 通道。