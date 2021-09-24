GPU-Z 2.42.0 版发布：支持英特尔 Alder Lake CPU，可识别英伟达 LHR 显卡

IT之家 9 月 24 日消息 TechPowerUp 今日发布了 GPU-Z 2.42.0 正式版。这一显卡检测工具可以识别众多显卡参数信息，最新版新增了对于英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake-S 处理器的支持，能够准确识别出其搭载的锐炬 Xe 核心显卡。此外，新增了对于 Tiger Lake 服务器处理器的支持。

以下为其它更新日志：

支持识别英伟达限制挖矿型号的显卡，在 GPU 核心名称后备注（LHR），比如“GA102 (LHR)”

支持识别采用 GA104 核心的英伟达 RTX 3060 显卡

支持识别 AMD Radeon RX 5000 系列显卡是否开启 resizable BAR

添加命令行参数“-log”，用于设置传感器日志文件名，支持在 GPU-Z 启动时便开始记录

提升 EVGA iCX 产品传感器检测的稳定性

AMD Radeon HD 5000 系列显卡已支持显示 ATI 商标

修复 AMD Navi 2x 系列 GPU 不能识别 DirectX 12_2 兼容性的问题

修复了截屏时的崩溃问题

修复了在渲染测试时的崩溃问题

修复了软件在一些系统下，准备 Resizable BAR 报告时的崩溃问题

修复了部分 AMD APU 读取显存频率的错误问题

添加了英特尔 Tiger Lake 处理器的发布时间

添加英伟达 RTX 3050 Ti 移动显卡 (GA106)、T1200 移动显卡、GRID K340、GRID M30、Q12U-1 的支持

添加了对于 AMD Radeon Pro W6800X, Barco MXRT-8700 显卡的支持

IT之家获悉，根据此前爆料，英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake-S 桌面处理器将提供标准版、带 F、KF 后缀的无核显版本，以及带 K 后缀的不锁倍频版本。其中集成核显的处理器，将搭载英特尔 UHD 770、UHD 730 核显，采用锐炬 Xe 架构，参数未知。