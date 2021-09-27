蓝色起源要求应聘者写载人航天小论文，面试过程长达 5 小时

北京时间 9 月 27 日上午消息，据报道，据员工和求职者透露，一些去蓝色起源面试的求职者必须面对 5 个小时的小组面试，而且还要写一篇关于人类航天的小论文。

据知情人士透露，在初步筛选电话时，有时候应聘者在与指定部门的经理通话后，候选人被告知要在小组面试前写一篇关于人类太空探索的小论文。该论文没有页数限制或任何具体参数限制。两位曾前往该公司面试的人对媒体表示，他们的目标是 500 到 1000 字的论文提示，主题是：你为什么对人类太空飞行充满热情？

这家航空航天初创企业的一名现任员工和一名前员工，以及三名曾在蓝色起源面试的申请者向媒体证实了论文的存在和面试过程。由于一些候选人被要求与该公司签署了保密协议，这些工程师要求保持匿名。

蓝色起源公司拒绝对其招聘程序发表评论。外媒无法确认它是否适用于工程师以外的职位的候选人。该公司一共有 4000 多名员工，其中工程师占了很大一部分。

消息来源透露，该公司的小组面试在大约四到七个蓝色起源工程师面前进行。在此期间，候选人必须进行一个小时的陈述，介绍他们的背景，包括过往参与过的相关项目。申请人说，陈述之后，候选人要接受 30 分钟的面试，每个人都要与三到七个小组成员进行一对一的面试，整个面试过程可能需要四到五个小时。

Peak Technical Staffing 是一家曾为蓝色起源的竞争对手 SpaceX 提供招聘服务的公司，该公司的业务发展高级总监德博拉・瓦格纳（Deborah Wagner）对外媒表示，埃隆・马斯克（Elon Musk）的公司也有类似的招聘流程，包括以 SpaceX 的使命为重点的 PPT 演示。SpaceX 没有对评论请求作出回应。

瓦格纳表示：“很多候选人在这一步就搞砸了。你会很惊讶地发现，很多人对于载人航天旅行其实并没有多大的兴趣，他们感兴趣的只是在 SpaceX 找一份收入不错的工作而已。而这些人就是马斯克想要过滤出去的人。”

据四位招聘专家称，虽然蓝色起源和 SpaceX 在获得美国国家航空航天局（NASA）的合同和人才方面一直处于不断的竞争之中，但他们的技术人才招聘情况似乎与大多数传统航空航天业形成了鲜明的对比。

JMJ Phillip 的董事总经理丹尼斯・西奥多罗 (Dennis Theorodorou) 对媒体表示，像蓝色起源这样的太空公司在疫情大流行期间迎来了招聘热潮，而像波音这样的更传统的公司则在努力保留人才，以免出现人才大量流失的情况，这让传统企业在招聘过程中增加额外标准的空间变得更小了。

西奥多罗在接受采访的时候说道：“大多数工程师，特别是还没有达到一定水平的工程师，在面试之前都没有预料到自己会被要求写一篇小论文。大多数情况下，人们对工程师的刻板印象其实是真实的，他们大多是内向的人。当他们期望进行技术面试时，他们不会想做一个长达一个小时的演讲，因此他们的演讲技巧不一定能反映出他们的工程才能。

180 工程公司的人才总监和营销主管乔治・桑托斯（George Santos） 表示，类似蓝色起源这样的初创公司在人才经验方面有着很高的门槛，这些企业在面试的时候往往更注重申请人的个性。两位曾在蓝色起源面试的求职者透露，小组面试包括快速的行为问题，其重点是考察他们将如何应对压力。

航空航天和科技招聘公司 The Sourcery 的总裁马特・亚伯特（Matt Abbott）表示，他知道有几家硅谷的初创公司在早期就使用小组面试和撰写小论文等策略来宣传企业对职业道德的高要求。他说道：“当你把这样的额外障碍放在候选人面前时，许多人都会抗拒。如果候选人不愿意投入时间和精力，如果他们没有这种激情，那么他们将无法应对工作的要求。”