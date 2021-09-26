90 岁上太空，《星际迷航》演员夏特纳将参加蓝色起源飞行任务

北京时间 9 月 26 日早间消息，据报道，曾经出演早期《星际迷航》电影的加拿大演员威廉・夏特纳（William Shatner），准备乘坐亚马逊创始人贝索斯旗下的蓝色起源公司火箭，进行一次太空旅行。

在《星际迷航》系列电影中，夏特纳扮演了进取号星舰舰长詹姆斯・T・柯克的角色。根据报道，夏特纳将会参加蓝色起源公司在十月份安排的一次“全大众成员”飞行任务，他将乘坐该公司“新谢泼德”型号火箭进入太空。

除了夏特纳之外，蓝色起源官方尚未宣布这一次全大众成员飞行计划的其他参加者名单。

目前，夏特纳本人尚未对外证实这项太空旅游计划，不过知情人士对美国一家媒体披露，十月份这次飞行任务将延续 15 分钟，整个过程将会拍摄成纪录片。

夏特纳今年已经是 90 岁高龄，如果顺利完成太空旅游，他将成为人类历史上进入太空年龄最大的人员。

十月份的飞行也是蓝色起源公司历史上的第二次载人飞行任务，今年七月份，公司创始人贝索斯以及其他几名成员完成了第一次载人飞行，获得成功。

在七月份的飞行任务中，除了贝索斯之外，还包括贝索斯亲弟弟马克・贝索斯，以及今年 82 岁的美国太空领域的早期名人沃利・芬克（Wally Funk），以及来自荷兰的一名年轻人奥利弗・达蒙（Oliver Daemen）。这一次的载人飞行一共持续了 11 分钟，整个成员组离开地球，抵达了距离地球 66.5 英里（约合 107 公里）的高度。

夏特纳本人过去曾经表达想进入太空的愿望。去年，他在推特网站发布了一张编辑过的照片，在照片中，他穿着美国宇航员的宇航服，他向美国宇航局提出一个问题，即是否可以参加马斯克旗下民营太空公司 SpaceX 的载人龙飞船“Demo-2”飞行任务，抵达国际空间站。

夏特纳还在推文中对美国宇航局表示，“这身宇航服真的很合适！”

七月份，夏特纳出席了美国圣地亚哥国际动漫展览会 Comic Con 的一个小组研讨会，他当时表示：“有一种可能性，我计划短暂进入太空，然后返回地球。”不过据美国一家太空专业网站报道称，夏特纳当时说的并不是蓝色起源公司的载人飞行计划，而是美国宇航局重新在月球登陆的“阿尔忒弥斯”计划。根据这一计划，美国宇航局准备让美国宇航员在 2024 年重新降落在月球表面，并且建立永久性科研基地。