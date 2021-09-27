电力供应紧张，苹果和特斯拉多家重要供应商中国厂区停产

近日由于电力供应持续紧张，多个省市地区采取了限电措施，这将对企业的生产造成影响。苹果和特斯拉的几家关键供应商已经宣布中国厂区停产，在新款 iPhone 等电子产品旺季期间，供应链的稳定性将面临风险。

据《日经亚洲评论》报道，苹果和特斯拉的主要机械零部件供应商乙盛精密工业周日表示，该公司在江苏昆山市的工厂从周日到周五暂停了生产，以响应该市停供工业用电的政策。乙盛在公告中指出，停工期间暂以库存维持运营，预计假日或连假安排生产以满足客户需求。

苹果的印刷电路板供应商欣兴电子表示，公司位于苏州和昆山的工厂也需要从周日中午到本月底停止生产，将调动其他制造基地的产能以减轻影响。

据悉，苹果的声学元件供应商康而富控股，在苏州设有厂房，也公告停工 5 日至周四中午，将调用库存以满足客户需求。

该报道指出，在昆山和苏州都设有大型生产基地的 iPhone 主要组装商和硕于周日晚间表示，目前工厂照常运营，但准备好了发电机，以备收到市政府的进一步通知。此外，苹果另一家组装厂商富士康在龙华、观澜、太原和郑州的制造工厂尚未受到电力供应限制的影响。

据知情人士透露，英特尔、英伟达、高通等几家主要芯片封测服务商也接到通知，要求江苏省的厂房停工数日，电子行业的芯片供应将进一步受到冲击。

恩智浦、英飞凌和日月光的半导体封装材料供应商长华科技也公告，9 月 26 日晚间至月底工厂将停工。