特斯拉上海超级工厂生产冲刺，日产 1600 辆 Model Y

IT之家 9 月 26 日消息 根据此前的出口规律，特斯拉会在每个季度初大量出口，例如今年 4 月、7 月就类似这种情况，预计 10 月也会如此。

目前特斯拉上海工厂的产能，主要负责出口业务。欧洲那边的车，只能靠季度初，通过海运的方式出口，4 月如此，7 月如此，估计 10 月也会如此。

据新浪，随着三季度的结束，特斯拉上海超级工厂开始进入最后产量冲刺阶段。

从他们拍摄的图中可看到，已经有大量特斯拉 Model Y 和 Model 3 装车待发，这也说明三季度的需求强劲。

▲ 图源：新浪

消息人士透露，特斯拉上海超级工厂现在每天生产 1600 辆 Model Y，较上月大幅增加。而作为对比，特斯拉上海工厂 8 月每天生产 1000 辆 Model Y，这也远超超 Model 3 日均 800 辆的数目。

IT之家了解到，8 月特斯拉中国从上海工厂出口了 31379 辆汽车，8 月国内销量为 12885 辆，批发销量达到 44264 辆。

截至 8 月，特斯拉中国 2021 年已经出口了 97496 辆汽车至欧美、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等 10 多个国家和地区。特斯拉有关人士介绍，从产业链发展来看，特斯拉上海超级工厂不断加速本地化进程。截至 2020 年底，特斯拉上海超级工厂零部件本地化率已经高达 86%。