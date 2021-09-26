Gurman：苹果 iPhone 14/Pro 将迎来从头到尾的新设计

IT之家 9 月 26 日消息 与郭明錤齐名的分析师 Mark Gurman 在彭博社最新的 Power On 中透露了一些有关于苹果下一代 iPhone 系列的设计。

Gurman 表示，用户可以期待 iPhone 14 的入门级型号和 Pro 型号，它们将带来完全的重新设计的产品”，因为“今年 iPhone 13 的微调意味着苹果工程师们正在为 iPhone 14 系列操劳，也提供了更多时间来完成新款机型更多的设计。”

IT之家提醒，这不是首次有消息称苹果将对 iPhone 14 系列进行全面的设计变更。例如此前 @jon_prosser 和郭明錤已经表示，苹果将在 2022 年放弃刘海设计，逐步从高端机型开始改为“打孔设计”。

甚至 Jon Prosser 声称他已经看到了 iPhone 14 Pro Max 工程机的真机，并证实没有刘海而是打孔。

此外，预计苹果明年将取消 iPhone mini 而力推新的“iPhone 14 Max”型号，因此 iPhone 14 系列阵容预计将包括普通版 iPhone、Max 、Pro 和 Pro Max 版本。

至于屏下 Touch ID，郭明錤等一众爆料者称苹果正在研究这项技术，但目前尚不清楚它是否能在 2022 年的 iPhone 系列定版前做好准备。此外，郭明錤认为这将成为 2023 年 iPhone 的设计，而在 2024 年，苹果将推出折叠屏机型。

谈到可折叠 iPhone，马克・古尔曼 (Mark Gurman) 表示，苹果正在开发自己的可折叠设备，“可能会在几年内发布”，这证实了郭明錤的报告。

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