特斯拉推出安全评分系统：鼓励司机安全驾驶，更好地进行 FSD 测试项目

9 月 27 日消息，尽管美国国家运输安全委员会 (NTSB) 对特斯拉“全自动驾驶”(FSD) 软件的安全性深感担忧，但这家电动汽车制造商现在已经允许更多车主通过汽车仪表盘屏幕上的“请求”按钮，加入 FSD 测试项目。

不过，特斯拉网站上更新的页面显示，在车主能够访问 FSD 软件之前，该公司将使用五个标准来评估他们的“驾驶行为”。

有了这个新系统，特斯拉将能够鼓励司机安全驾驶，这可能会使 FSD 测试项目更顺利地进行，同时减少事故。

这套系统名为安全评分系统，利用特斯拉车载传感器收集的数据制成的表格作为标准，评估车主“在未来驾驶中可能导致碰撞的可能性”。

该系统考虑了五个安全因素，包括每 1000 英里（1600 公里）前向碰撞警告、紧急制动、急转弯、不安全跟随和强制接管 Autopilot 等情况。

特斯拉使用了一个预测碰撞频率 (PCF) 公式，该公式基于 96 亿公里特斯拉车队数据的统计建模，以预测每 160 万公里的行驶中可能发生的碰撞次数。PCF 会被转换成 0 到 100 之间的安全评分，然后通过特斯拉应用程序查看。

根据安全评分指南，当该系统确定车主的双手从方向盘上移开，注意力不够集中时，Autopilot 功能将在发出三次视觉和音频警告后退出。

这份指南没有指出特斯拉认为可以加入 FSD 测试的安全得分标准，但表示大多数司机的得分将达到 80 分 (满分 100 分)。FSD 测试版软件不能使特斯拉汽车完全自动驾驶，司机必须始终保持对车辆的控制。

每次启动特斯拉汽车旅行时，安全评分系统都会更新。如果车辆连接了互联网，安全评分系统可以在驾驶过程中提供即时反馈。所有超过 0.1 英里（0.16 公里）的行程都被认为是有效的驾驶行程，可能会影响司机的评级。

安全评分系统专门针对特定车辆，所以拥有多辆特斯拉的司机可能在每辆车上都有不同的评分。在汽车销售时，安全评分系统将会重置，这意味着特斯拉的新车主不会受到前司机评分的影响。如果司机购买了新车，他们也不能将自己的安全评分从前一辆车上保留下来。

在向选定客户群开放了 FSD 测试版一年后，特斯拉提前一年开放了该软件。该公司在 7 月份开放了 FSD 月度订阅套餐，价格为每月 199 美元。对于那些购买了 Enhanced Autopilot 套餐的特斯拉车主来说，每月订阅费为 99 美元。在此之前，FSD 套餐被以 1 万元定价售出。根据特斯拉网站上的条款，特斯拉车主可以随时取消每月的 FSD 订阅。

NTSB 主席詹妮弗・霍门迪 (Jennifer Homendy) 上周表示，特斯拉在扩大 FSD 测试范围之前，应该首先解决“基本的安全问题”，并称该公司使用“全自动驾驶”一词“存在误导性、是不负责任的”。霍门迪说，特斯拉“显然误导了无数人滥用其技术”。NTSB 可以进行调查并提出建议，但其没有执法权力。