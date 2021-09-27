联想拯救者笔记本 BIOS 更新：修复 21 款 R7000/R7000P/R9000P/R9000K 音频播放问题

IT之家 9 月 27 日消息 联想拯救者今日发布 BIOS 更新公告，新版 BIOS 将修复 2021 年多款笔记本的音频播放问题。

据介绍，21 款 R7000/ R7000P/ R9000P/ R9000K 笔记本不插电播放音乐卡顿且有杂音问题，用户升级 BIOS 前需连接电源适配器并保证电池电量大于 30%，升级过程中不要关机或待机。

新版 BIOS：点此查看下载

升级 BIOS 攻略：

首先我们需要检查笔记本当前的 BIOS 版本：

1. 打开 Windows 自带的“系统信息”应用

2. 在右侧窗格中找到“BIOS 版本/日期”一行，LENOVO 之后的一串由英文字母夹杂数字的字符串中，数字部分便是当前的 BIOS 版本

确认当前 BIOS 版本之后，就可以下载新版 BIOS 文件。IT之家了解到，官方给出了一个印象笔记地址，大家可以点此查看下载，或点击上方链接下载。

升级 BIOS 前的准备工作：

1.插上笔记本的原装适配器，将笔记本的电量充满

2.将重要的数据、资料备份至外部移动硬盘或 U 盘

3.拔除各种连接在笔记本上的 USB 设备以防万一

特别注意：BIOS 在升级过程中，千万不可断电、合盖或手动重启系统，这样做轻则无法开机，重则损坏硬件。

升级 BIOS 步骤：