联想拯救者回应笔记本疑似“进风口水渍”问题：D 壳供应商来料脏污所致

IT之家 9 月 14 日消息 联想拯救者今日发表通知，表示近期紧急跟踪了多台用户因为疑似“进风口水渍”问题退货的拯救者笔记本电脑，并第一时间做了开箱检测。

官方表示，整机包装干爽无水渍，排除仓储和运输过程中进水的可能性。对机器拆机检验，机器外壳、屏幕、主板、风扇均干净无进水。仅 D 壳出风口存在散布点状落尘。可以确定不是机器内部进液泡水。

联想大量复检厂内的笔记本 D 壳（后盖）库存，发现在库 D 壳中某一供应商的部分批次的 D 壳，复现了和退换回来机器一致的散布点状落尘现象。所以此次的问题可以确认是某一 D 壳供应商来料落尘脏污导致。

联想称针对此供应商来料脏污的问题，立即回溯供应商生产过程，敦促优化生产和检验过程，彻底消除后续脏污隐患。此外，官方声明拯救者以质量为生命线，绝不生产“泡水机”、“水淹机”。

IT之家了解到，联想拯救者还给出了笔记本出风口存在脏污落尘问题的解决办法：

1、如果您新机开箱即发现出风口存在脏污落尘，我们对应销售平台可以无条件给您退换货。

2、如果您选择留机使用，经过我们实物拆机检测仅出风口落尘脏污，可以放心留机继续使用，如果您有不放心，可以到我们当地服务站官方售后服务站免费打开 D 壳实物检测消除疑虑。