全国铁路 10 月 11 日实行新列车运行图，将适时为 95306 推出电子注册、电子签名、电子支付等新服务

IT之家 9 月 27 日消息 据中国铁路，10 月 11 日零时起，全国铁路将实行第四季度列车运行图。

此次调图一是加强常态化疫情防控，维护旅客出行健康安全。二是优化旅客列车开行方案，努力创造更加美好的出行体验。三是加大货物列车开行力度，保障国民经济平稳运行。

此外，全国铁路将继续发挥绿色环保优势，不断加大“公转铁”“散改集”（散装货物改集装箱运输）力度，为“碳达峰”“碳中和”多作贡献。

IT之家了解到，此次还将增开跨铁路局集团公司货物班列、优化中欧班列开行方案，调图后全国铁路每日开行货物列车 21000 余列，中欧日均铺画通达欧洲 23 个国家 174 个城市的中欧班列运行线 78 条，较现图增加 5 条，保持西部陆海新通道班列规模，保障国际供应链稳定畅通。

同时，官方还将进一步优化升级铁路货运 95306 网站，适时推出电子注册、电子签名、电子支付、货物追踪、到达预测等新服务新功能，为广大货主网上办理货物运输提供更多便利。

值得一提的是，根据铁路建设进度，年底前，张家界至吉首至怀化高铁、牡丹江至佳木斯高铁等多条新线将陆续开通运营，我国铁路网进一步完善，部分城市将结束不通铁路的历史。

此次调图利用朝凌高铁开通后形成的北京至大连高铁新路径，优化进出关旅客列车开行及北京枢纽客运站分工，增开北京、北京朝阳至大连北动车组列车日常线 9 对、高峰线 1 对，北京朝阳至大连北最快运行时间压缩至 3 小时 51 分。

此外，新调图还将优化部分旅客列车运行方案，变更运行区段 26 对，变更运行径路 10 对，变更始发终到站 3 对，其中，汛期采取主动避险策略、绕避鹰厦线的 3 对客车，恢复至原路径运行。