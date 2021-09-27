Instagram 曾被曝对一些青少年有害，Facebook 宣布暂停开发“Instagram 儿童版”

北京时间 9 月 27 日晚间消息，据报道，Facebook 今日宣布，暂停开发“Instagram 儿童版”服务。之前，该计划遭到了用户和立法者的强烈反对。

Facebook 在一份声明中称：“我们认为，建立‘Instagram Kids’儿童版服务是正确的做法；但我们现决定，将在晚些时候重新评估该项目。”在此期间，Instagram 将继续专注于青少年安全，为他们提供父母监督功能。

Instagram 是 Facebook 旗下的一个照片分享平台。该平台今年 5 月曾表示，计划开发一个供 13 岁以下儿童使用的新版本服务。但随后，美国 44 个州和地区的总检察长敦促 Facebook 放弃该计划，称社交媒体可能影响儿童的健康成长，另外 Facebook 在保护儿童方面一直表现欠佳。

而 Facebook 表示，针对青少年提供“特别”应用程序的想法，是想为家长提供更大的透明度，并对想要访问 Instagram 的年幼孩子的行为进行控制。

在 Facebook 宣布暂停开发“Instagram 儿童版”服务之前，即本月 15 日的一篇报道，再次让“Instagram 儿童版”成为了人们关注的焦点。

该报道称，Facebook 已多次发现，其 Instagram 应用程序对一些青少年有害。报道援引 Facebook 过去三年的研究，评估了 Instagram 对其年轻用户群的影响，发现十几岁的女孩受到的伤害最大。

该报道让立法者重新表达了他们对这款社交媒体应用的担忧。该报道上线后，两党代表都要求 Facebook 给出解释，马萨诸塞州民主党众议员洛里・特拉汉（Lori Trahan）还呼吁 Facebook 放弃 Instagram 为儿童提供服务。

本周四，Facebook 全球安全主管安提戈涅・戴维斯（Antigo Davis）将在参议院商业小组委员会就消费者保护问题作证。

对于“Instagram 儿童版”服务，Instagram 负责人亚当・莫塞里（Adam Mosseri）始终认为，这是一个好主意，是专门为孩子们设计的、适合年龄的体验。

尽管如此，莫塞里今日称，Instagram 将暂停工作，以解决家长、专家、政策制定者和监管机构的担忧。

本月初，苹果公司也暂停了几项针对儿童安全的新功能，其中包括在 iCloud Photos 中扫描 CSAM（儿童性虐待照片）内容，原因是遭到了隐私倡导者的强烈抵制和批评。