珠海航展又亮利器，“变形金刚”猎鹰 70 战车首次参展

IT之家 9 月 27 日消息 作为我国唯一由国务院批准举办的、带飞行表演和地面装备动态演示的国际性专业航空航天展览，中国国际航空航天博览会（简称中国航展）将会在未来的几天展现出各种飞行表演，甚至还有机会看到诸多支撑国家发展的大国重器。

第十三届中国航展将于今年 9 月 28 日至 10 月 3 日在广东珠海国际航展中心举行。据央视报道，此次航展将演示一大系列先进装备，例如“变形金刚”猎鹰 70 战车将首次参展。

据介绍，近程防空系统作为防空作战的最后一道防线，其重要性相当于“足球中的守门员”。中国航天科技集团最新研发的猎鹰防控导弹武器系统在具备高机动快速反应、精确打击、火力强大、维护便捷等优异作战性能的同时，有如“变形金刚”般的作战使用灵活性。



此外，还有该集团自主研发的以“卫士 600”（代号 WS-600L）为代表的新一代多用途、多平台发射导弹武器系统、飞鸿”系列产品同样将会在第十三届珠海航展上公开展出，而彩虹-6 无人机也将首次公开亮相。

IT之家了解到，新一代运载火箭家族等一系列先进航天装备以及国之重器也将会在此次航展上见面。

此外，中国航天科技集团还表示，包括中国空间站组合体、嫦娥五号、天问一号、新一代载人飞船试验船返回舱、通信卫星主力平台、北斗全球卫星导航系统模型在内的 40 余项展品已全部抵达场馆，大家有机会可以去现场看一下。

值得一提的是，航天集团最新研制开发的 15 项航天液体动力技术创新成果将于 2021 珠海航展上亮相，其中还将现场展示长征五号运载火箭透明结构展示模型，可更清晰准确展现火箭发动机在运载火箭中的工作原理。