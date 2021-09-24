航天科技“飞鸿”系列无人机将亮相珠海航展，高速隐身多用途无人机系统首发

IT之家 9 月 24 日消息 2021 珠海航展（第十三届中国国际航空航天博览会）将于 9 月 28 日正式召开，中国航天科技集团等单位将参展，带来大量新型装备，包括火箭、无人机、武器等。根据官方消息，航天科技集团将在本届珠海航展首次向社会发布“飞鸿”无人机品牌。

具体来看，“飞鸿”系列无人机以 FH 为代号，包含直升机、固定翼飞机等多种形态。其中“高速查打无人直升机系统”，没有传统直升机的尾桨，而是在两侧机翼配备了螺旋桨。无人机前方具有光学吊舱，机翼悬挂武器。

FH-95 无人机则采用了固定翼形态，螺旋桨置于尾部。这款产品侧重于长续航，能够实现侦查、电子对抗、打击等多样功能。

官方表示，新一代高速隐身多用途无人机系统 FH-97 将首次亮相。作为本次航展的压轴产品，这款无人机采用类似歼 20 的隐身外形，后掠翼设计，采用了 V 型尾翼。无人机采用顶部进气的方式，隐藏式双发设计，尾部喷口进行了隐身处理。这款无人机的顶部、底部可以看到武器舱的开孔，预计将实现高速打击能力。

IT之家了解到，FH-901 巡飞弹是一款类似无人机的导弹，具有前后双机翼以及垂直尾翼，前端具有传感器吊舱，预计能够实现光学导航。

除了“飞鸿”系列无人机，中国航天科技集团还将在室内展厅展出长征系列火箭模型，以及最新重型火箭的模型，共计 23 件展品。