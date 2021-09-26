彩虹-6 大型无人机将首次亮相第十三届中国航展：双发设计，翼展 20.5 米

IT之家 9 月 26 日消息 第十三届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于 9 月 28 日正式召开。根据新京报消息，由航天科技集团研发的彩虹-6 大型无人机将首次展出，目前飞机已经抵达航展现场。

彩虹-6 （CH-6）大型无人机目前还处于技术验证阶段，这是一款双发喷气式多用途高空察打一体无人机，巡航高度、飞行速度、载弹量均大幅超过此前的彩虹系列无人机。展出的飞机属于验证机，部分设备还没有搭载，官方表示飞机还没有正式定型。

彩虹-6 无人机翼展可达 20.5 米，机身全长 15 米，最大起飞重量 7.8 吨。这款飞机提供侦察型、察打型两款可选，分别对应不同的用途。飞机采用了尾吊式发动机，位于机身上方。这种设计最大的优势是跑道适应能力强，可以在土质跑道起飞，不受地面尘土和杂石的影响。

性能方面，这款无人机升限可达 12km，巡航高度 10km，最大续航时间 20 小时，最大航程根据负载情况可达 4500km-12000km。官方此前信息表示，无人机可以在 5000 米的高度进行投弹，载弹量可达 2 吨。

技术人员介绍，飞机机翼末端采用了类似空客飞机的小翼设计，可以利用涡流提高效率。

据IT之家了解，这款飞机相比螺旋桨驱动的无人机，性能大幅提升，最大平飞速度从彩虹-4 的 230km/h 上升到了 800km/h。本届航展，中国航天科技集团还有彩虹-4 中空长航时无人机系统、彩虹-5 中高空长航时无人机系统、彩虹-10 无人倾转旋翼机、“射手”系列导弹等明星产品进行展示。