高德地图国庆假期出行预测：10 月 1 日上午为出程高峰，返程高峰提前至 10 月 5 日

9 月 27 日晚间消息，高德地图今日联合全国各地交警发布《2021 国庆假期出行预测报告》（以下简称《报告》），为国庆黄金周群众安全出行提供建议。

《预测》显示，受国庆假期高速免费通行以及出行需求集中的影响，预计 2021 年 9 月 30 日 13 时开始，全国高速交通压力将逐渐增大，21 时-10 月 1 日 1 时全国高速会有短时出行小高峰，10 月 1 日 9 时-12 时为高速出程高峰时段，峰值将出现在 10 时-11 时。

全国高速返程则较为分散，预计 10 月 5 日、6 日 15 时-19 时是返程高峰时段；尤其是 10 月 5 日 16 时-17 时将迎来返程峰值。10 月 7 日起全国高速路况逐渐趋于平日，8 日恢复正常。

预计 2021 年国庆期间（ 10 月 1 日-7 日）粤港澳大湾区高速交通压力较大，其次是长三角地区、成渝地区和京津冀地区；预计四大区域高速出程高峰均在 10 月 1 日，返程高峰则较为分散。

根据高德交通大数据预测：10 月 1 日十大出程高速易拥堵缓行路段中粤港澳大湾区占据 5 席，长三角地区 4 席，其中 S20 外环高速上海段（金海路跨线桥-五洲大道立交桥）有 7 公里较缓行路段，全天拥堵延时指数 20.2，平均车速约 4km/h；其次是 G36 宁洛高速南京、滁州段（马群枢纽-甲埂枢纽）以及 G35 济广高速惠州段（博罗收费站-小金口立交）。

预计 2021 年 10 月 5 日全国高速返程较易拥堵的路段中长三角地区占据 5 席，粤港澳大湾区占 3 席，其中 G45 大广高速广州段（金谷收费站-机场北立交）有 8 公里较缓行路段，全天拥堵延时指数 6.1，平均速度约为 15km/h，其次是 G5011 芜合高速合肥、马鞍山段（试刀山隧道-马鞍山西枢纽）以及 S49 新扬高速扬州段（陈集收费站-蜀冈枢纽）等。

通过长途自驾成为很多有车一族的国庆出行选择。2021 年国庆期间，预计全国自驾热门路线主要有青海-甘肃线、山西线、湖南线、江浙线等，其中青海-甘肃线（塔尔寺-青海湖国家重点风景名胜区-茶卡盐湖景区-大柴旦翡翠湖-鸣沙山月牙泉-莫高窟景区）热度最高。提醒自驾出游的公众注意交通安全，长时间驾驶后及时休息，切勿疲劳驾驶。

长途自驾之外，热门游乐场也备受青睐。预计 2021 年国庆期间，北京环球度假区、珠海长隆海洋王国、上海迪士尼度假区位列国庆十大热门自驾游乐场的三甲。