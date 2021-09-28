iQOO Z5 今日 10 点开售：骁龙 778G、5000mAh 大电池，首发价 1799 元起

IT之家 9 月 28 日消息 iQOO Z5 手机于上周正式发布，采用骁龙 778G 处理器，以及 6.67 英寸 120Hz 高刷原色屏幕，首发价 1799 元起，今日（9 月 28 日）10 点开售。
iQOO Z5 搭载高通骁龙 778G 处理器，配备满血版 LPDDR5 内存与满血版 UFS3.1 存储，支持内存融合技术 2.0。屏幕方面，6.67 英寸屏幕支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，DCI-P3 色域和 HDR10 高动态范围，最大亮度 650nit，无级调光、全程 DC 调光、德国莱茵低蓝光认证。
影像方面，iQOO Z5 搭载 6400 万超清主摄，支持人像模式、双视野录像同时记录前后视野、星空模式、人像留色、微距拍摄等。
其它方面，iQOO Z5 保留 3.5mm 耳机孔，支持 Hi-Res 有线无线双认证，「蓝牙定向播音」可独立设置蓝牙设备，「GPU 控制面板」自由定制 GPU 参数。
IT之家了解到，iQOO Z5 售价为：
8GB+128GB：1899 元（首发价 1799 元）
8GB+256GB：2099 元
12GB+256GB：2299 元