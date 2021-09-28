苹果 CEO 库克被曝曾斥资 1010 万美元在加州购买豪宅，面积近千平

9 月 28 日消息，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）被曝斥资 1010 万美元在美国加州拉昆塔（La Quinta）的高级住宅区购买了豪宅，面积达 9956 平方英尺（约 925 平方米）。

据悉，这笔交易实际上是在 2018 年就已经完成，但库克是该处豪宅买家的消息直到最近才得到证实。这栋豪宅位于麦迪逊俱乐部 (Madison Club)，那里是加州南部的高级住宅区，居住有许多名人。

这栋住宅有五个卧室、六个浴室，两个厨房，其他便利设施包括休息室、行政办公室和带定制台球桌的小酒吧。外面有个大游泳池，还有个带火炉的露台和内置的烧烤中心。

公开记录显示，库克可能为此支付了 910 万美元，但美国知名房地产经纪公司 Multiple Listing Network 的数据显示，他支付了 1010 万美元。不过，这两个数字都低于该房产 1150 万美元的挂牌价。目前，这处地产的价值可能接近 1200 万美元，而库克据称拥有 15 亿美元的净资产。

麦迪逊俱乐部由 Discovery Land Company 开发，以昂贵的沙漠住宅和汤姆・法齐奥 (Tom Fazio) 设计的高尔夫球场而闻名。麦迪逊俱乐部的其他业主包括真人秀女星考特尼・卡戴珊（Kourtney Kardashian）、好莱坞明星辛迪・克劳馥（Cindy Crawford）、卡戴珊家族掌门人克里斯・詹纳（Kris Jenner）、耐克创始人菲尔・奈特（Phil Knight）、电视明星洛丽・洛克林（Lori Loughlin）以及时装设计师莫西莫・贾沃利（Mossimo Giannulli）等。

库克过去曾在麦迪逊俱乐部住过一段时间。2020 年 3 月，库克和苹果服务业务主管埃迪・库伊（Eddy Cue）曾参加了环球音乐 (Universal Music) 首席执行官兼麦迪逊俱乐部业主卢西恩・格兰吉 (Lucian Grainger) 的生日派对。格兰吉后来被检测出新冠病毒呈阳性，导致库克和库伊的身份曝光。

现年 60 岁的库克担任苹果首席执行官已有十多年。上个月，他收到了苹果公司 7.5 亿美元的股票奖励，苹果的市值现在已经高达 2 万亿美元。他的主要住所仍然位于旧金山湾区北部硅谷的帕洛阿尔托 (Palo Alto)。